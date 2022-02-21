مشکل مالکین تاکسی های ایمن سیر بانوان حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسماعیل‌بگی از رفع مشکل مالکین تاکسی‌های ایمن سیر بانوان بعد از قریب به ۱۵ سال خبر داد و گفت: با تعطیلی شرکت ایمن سیر، اعتراض بانوان تاکسیران و مطالبه آن‌ها در زمینه انتقال مالکیت تاکسی‌های ملکی آن شرکت در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، چالش جدیدی را پیش روی سازمان تاکسیرانی قرار داد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران افزود: این مطالبه که پس از ۱۵ سال علی رغم پیگیری‌های صورت پذیرفته از مراجع قضائی راه به جایی نبرده بود سرانجام با برگزاری جلسات مشترک هم‌اندیشی با حضور اعضای سازمان تاکسیرانی و نمایندگان بانک رفاه کارگران، بانوان تاکسیران، مشاور حقوقی و… به نتیجه مطلوب رسید و مقرر شد در صورت اقدام برای اخذ رأی الزام به تنطیم سند و ارائه آن مشروط به رفع ترهین بانک رفاه کارگران و تادیه بدهی از سوی بانوان تاکسیران، شماره گذاری و انتقال سند به نام مالک اصلی صورت پذیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: بانوان تاکسیرانی که دارای قرارداد اجاره به شرط تملیک شرکت ایمن سیر هستند اما تاکنون نسبت به پیگیری قضائی در خصوص انتقال سند خودروی خود اقدام نکرده‌اند، می‌بایست پس از اقدام قضائی و اخذ رأی الزام به تنظیم سند، برای رفع ترهین تاکسی خود به اداره امور شرکت‌های این سازمان مراجعه کنند.

به دنبال اقدام‌های صورت پذیرفته و با توجه به فراخوان ماه گذشته سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، تاکنون ۱۱ نفر از بانوان تاکسیران درگیر با این معضل توانسته اند سند و پلاک خودروی شخصی خود را دریافت کنند.