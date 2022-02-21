اوج گیری کرونا در آذربایجان غربی/ ۶۴۸ نفر به کرونا مبتلا شدند

محمدامین ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اوج گیری کرونا و وضعیت قرمز ۱۲ شهرستان در استان افزود: در شبانه روز گذشته، ۶۴۸ نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا و ۱۷۱ نفر از آنان در مراکز درمانی بستری شدند.

وی ادامه داد: با بستری شدن این تعداد بیمار، کل بستری شدگان سندرم حاد تنفسی در آذربایجان غربی به ۶۹۴ نفر رسید از این تعداد بیشترین تعداد بستری‌ها با ۶۵ نفر در ارومیه، ثبت شده است.

ولی زاده اضافه کرد: ۱۸۷ نفر از بستری شدگان در بخش‌های مراقبت‌های ویژه هستند و ۴۱ نفر نیز فقط با استفاده از ونتیلاتور تنفس می‌کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: در این مدت ۳ بیمار در پیرانشهر، چایپاره و مهاباد جان باختند و مجموع فوتی‌های ناشی از کرونا در استان به ۷۳۳۴ نفر رسید.

ولی زاده گفت: طی ماه گذشته ۳۲۰۸ نفر بستری شدند که از این تعداد ۱۶۶۷ نفر با تست مثبت و ۱۵۴۱ نفر با تست منفی بودند.

وی تصریح کرد: تاکنون در استان ۹۰ هزار و ۷۱۲ نفر بستری شدند که ۵۰ هزار و ۸۳۱ نفر با تست مثبت و ۳۹ هزار و۸۸۱ نفر با تست منفی بودند.

ولی زاده اضافه کرد: با انجام واکسیناسیون گسترده و وسیع، رعایت جدی شیوه نامه‌های بهداشتی، رعایت و به کار بستن توصیه‌ها، توجه به علائم هشدار دهنده و مراجعه به موقع بیماران به مراکز معتبر درمانی می‌توان حتی آمار تلفات را نزدیک به صفر رساند.

ویروس جهش یافته امیکرون اکنون در تمام کشور وجود دارد، از طرفی جامعه نیز به واسطه تزریق یک و دو نوبت واکسن کرونا، تقریباً استفاده از ماسک و فاصله گذاری فیزیکی را کم اهمیت‌تر تلقی کردند.

تنها راه مقاومت در برابر این سویه، تزریق دز سوم واکسن کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.