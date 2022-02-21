پیام سفرای دانمارک و اسپانیا/ باید چشم به راهنمایان گردشگری داشت

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری ایران ۱۴۰۰، با پیام سفرای دانمارک و اسپانیا به رسم هر سال در روز دوم اسفند ماه این بار به صورت مجازی برگزار شد.

در این گردهمایی مجازی سفرای دانمارک و اسپانیا به صورت تصویری حاضر شدند. پیام تبریک خود را به مناسبت این روز به راهنمایان ایرانی اعلام کردند. جسپر وار، سفیر دانمارک در تهران، ضمن تبریک روز بین‌المللی راهنمایان گردشگری، گفت: من و همسرم چندین ماه است در ایران اقامت داریم و در طول این مدت به شهرهای مختلفی سفر کرده‌ایم. در اصفهان، کاشان، شیراز با کمک راهنمایان حرفه‌ای ایرانی سفر کردیم کمک راهنمایان باعث شد که تجربه خوبی و کاملی از این سفرها برایمان به یادگار بماند. امیدوارم همه عاشقان گردشگری بتوانند با کمک این راهنمایان حرفه‌ای از ایران دیدن کنند و از این ظرفیت عظیم بهره‌مند شوند.

در ادامه آنخل لوسادا فرناندز، سفیر اسپانیا در تهران، هم به صورت مجازی روز ۲۱ فوریه، روز جهانی راهنمایان گردشگری، را تبریک گفت و بیان کرد: خیلی خوشحالم که در این روز در بین راهنمایان گردشگری حضور دارم. راهنمایان گردشگری سفیران واقعی هر کشوری هستند که به گردشگران خارجی دانش، فرهنگ و تاریخ هر کشور را معرفی می‌کنند. متأسفانه پاندمی کرونا ضربه مهلکی به گردشگری وارد کرده است، اما با پایان آن، باید چشم به راهنمایان گردشگری داشت. به عنوان سفیر اسپانیا معتقدم از طریق گردشگری می‌توان ارتباطات دو طرفه بین ملت‌ها را تقویت کرد. چون ایران با میراث فرهنگی غنی‌اش می‌تواند این روابط را با اسپانیا و هر کشور دیگری تقویت کند.