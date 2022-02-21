هفت فیلم اکران نوروز ۱۴۰۱ اعلام شد/ آغاز اکران از ۱۸ اسفند

مرتضی شایسته سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر فیلم‌های قطعی راه‌یافته به اکران نوروز ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گفته شایسته فیلم‌های «روز صفر» به کارگردانی سعید ملکان، «موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازی‌فر، «لامینور» به کارگردانی داریوش مهرجویی، «مرد بازنده» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «علفزار» به کارگردانی کاظم دانشی، «قدغن» به کارگردانی مجید مافی و «شادروان» به کارگردانی حسین نمازی در ترکیب نوروز سال آینده روی پرده می‌روند.

وی افزود: اکران این فیلم‌ها از روز ۱۸ اسفندماه به‌صورت همزمان در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد شد.

شورای صنفی اکران هنوز درباره افزایش قیمت بلیت سینماها برای اکران در سال جدید تصمیم‌گیری نکرده است.