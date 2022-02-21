به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آسیب‌دیدگی شلنگ جاروبرقی، گرفتگی فیلتر هوای موتور یا کاهش چشمگیر قدرت مکنده موتور همگی از دلایلی هستند که می‌توانند علت خاموش شدن ناگهانی جاروبرقی در حین استفاده باشند. علاوه بر این فشار بیش از حد روی موتور نیز باعث می‌شود گاهی دستگاه در زمان استفاده به صورت ناگهانی خاموش شود. اگر جاروبرقی شما دکمه تنظیم مجدد دارد؛ کافیست در این شرایط این دکمه را فشار دهید. ولی اگر جاروبرقی داغ کرده است؛ ابتدا بگذارید خنک شود و مجدداً آن را روشن کنید. اگر موتور مکنده بعد از روشن شدن همچنان ضعیف به نظر می‌رسد؛ ممکن است دستگاه شما نیاز به تعویض موتور و سرویس قطعات داخلی داشته باشد. در این شرایط معمولاً سیم پیچی موتور خراب است. خرابی سیم پیچی می‌تواند باعث داغ شدن بیش از حد موتور و افزایش بار اضافی وارد بر آن شود. این موارد تنها بخشی از دلایلی هستند که می‌توانند باعث خاموش شدن دستگاه در حین استفاده شوند. اگر علاقمند هستید که با این مبحث به طور کامل آشنا شوید؛ تا انتهای این مقاله که به معرفی مهم‌ترین علت خاموش شدن ناگهانی جاروبرقی و راه حل تعمیر آن پرداخته شده است با ما همراه باشید.

علت خاموش شدن ناگهانی جاروبرقی چیست؟

جارو یکی از وسایل برقی بسیار پرکاربرد و پر مصرف در خانه است. با توجه به حجم کاری که معمولاً از این دستگاه کشیده می‌شود؛ مستعد خرابی گاه به گاه می‌باشد. اما اکثر مشکلاتی که برای جاروبرقی‌ها رخ می‌دهند؛ به راحتی قابل رفع هستند.

روشن نشدن و روشن نماندن جاروبرقی یکی از رایج‌ترین و پرتکرارترین مشکلات این وسیله الکتریکی است. با وجود شیوع این مشکلات، می‌توانید با دریافت کمی مشاوره تخصصی از افرادی که کار تعمیرات جاروبرقی بوش یا سایر برندها را انجام می‌دهند؛ به رفع مواردی که اغلب آسان‌تر هستند بپردازید. نکاتی که در ادامه به آنها اشاره کرده‌ایم؛ خلاصه‌ای از نظر کارشناسان متخصص امر است. اطلاع از این نکات نه تنها می‌تواند به عیب‌یابی دستگاه شما کمک کند؛ بلکه نیازتان به استفاده از خدمات تعمیرگاه‌های لوازم خانگی را نیز کاهش می‌دهد.

مسیر برق‌رسانی به دستگاه را چک کنید

اگر دستگاه شما حین کار خاموش شد؛ اولین چیزی که باید بررسی کنید مسیر برق‌رسانی به آن است. ممکن است این مشکل خیلی ساده به نظر برسد. اما قطع عمل برق‌رسانی، اغلب دلیل کار نکردن جاروبرقی است. بررسی کنید که دو شاخه جاروبرقی به پریز برق وصل است یا نه. ضمن اینکه باید مطمئن شوید که فیوز کنتر نپریده باشد.

عللی که باعث داغ شدن موتور می‌شوند را بررسی کنید

داغ شدن دستگاه به دلیل انسداد، محتمل‌ترین علت بعدی بروز این مشکل است. احتمال انسداد شیلنگ و فیلترهای داخلی جاروبرقی را بررسی کنید و هر گونه مانعی که در این مسیرها پیدا کردید را بردارید. همچنین قبل از شروع مجدد کار باید دستگاه را برای مدت زمانی خاموش کنید تا خنک شود.

از خالی بودن کیسه دستگاه مطمئن شوید

در برخی از موارد، پر شدن کیسه جاروبرقی از روشن ماندن بیشتر دستگاه جلوگیری می‌کند. برای رفع این مشکل ساده کافیست که کیسه را تخلیه یا تعویض کنید.

مطمئن شوید که سیم جاروبرقی قطعی ندارد

اگر تمام موارد ذکر شده را در بالا را چک کردید؛ اما هنوز هم دستگاه بعد از خاموش شدن دیگر روشن نمی‌شود؛ باید احتمال آسیب‌دیدگی سیم برق آن را بررسی کنید. ابتدا چک کنید که در مسیر هیچ پارگی مشهودی وجود نداشته باشد. اگر یک پارگی وجود دارد که با چشم قابل رؤیت است؛ می‌تواند با متصل کردن سیمی که قطع شده است؛ این مشکل را حل کنید. اگر در چند قسمت سیم، قطعی‌های مکرر وجود دارد؛ دستگاه را به یک مرکز تعمیرات جاروبرقی الکترولوکس یا مرکزی که خدمات برند دستگاه شما را ارائه می‌دهد ببرید تا تعمیرکار سیم آن را به طور کامل عوض کند.

ممکن است علت مربوط به خراب بودن سوئیچ روشن و خاموش باشد

کلید روشن و خاموش ممکن است به مرور زمان خراب شود و نیاز به تعویض داشته باشد. اگرچه در جاروبرقی‌های مختلف از سوئیچ‌های متفاوتی برای انجام این عمل استفاده می‌شود؛ اما عموماً تعویض این قطعه در همه دستگاه‌ها شبیه به هم است. برای تعویض این سویچ بهترین کار این است که به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید. اما اگر تمایل دارید خودتان این کار را انجام دهید؛ حتماً ابتدا دستگاه را از برق بکشید و سپس اقدام به تعویض این قطعه کنید.

گاهی خرابی موتور علت خاموش شدن ناگهانی جاروبرقی است

اگر در موتور خرابی رخ داده باشد؛ جاروبرقی ممکن است در زمان کار کردن به صورت ناگهانی از کار بیافتد. این نکته را به یاد داشته باشید که خراب شدن موتور اغلب به دلیل وجود مشکل دیگر مانند مسدود شدن فیلترها یا استفاده بیش از حد از یک کیسه رخ می‌دهد. بنابراین بعد از تعویض یا تعمیر موتور حتماً به مشکلی که باعث از کار افتادن موتور شده است توجه کنید و سعی کنید از بروز مجدد آنها پیشگیری کنید.

چه زمانی برای تعمیر دستگاه باید به نمایندگی مراجعه کنیم؟

معمولاً وقتی شرایط زیر رخ می‌دهد؛ توصیه می‌شود که یک مرکز تعمیراتی مانند مرکز تعمیر جاروبرقی آاگ یا سایر مراکز معتبر را پیدا کرده و به جای خرید یک جاروبرقی جدید، اقدام به تعمیر این وسیله برقی همه کاره کنید.

زمانی که بروز یک مشکل در دستگاه دائماً در حال تکرار است

در همه دستگاه‌هایی که در بازار فروخته می‌شوند از یک سیستم برای طراحی موتور و سیستم برقی استفاده نشده است. بنابراین گاهی برخی از برندها، زودتر از سایرین دچار خرابی می‌شوند. به طور کلی اگر از هر ۲ بار استفاده از این وسیله، ۱ بار با مشکل تکراری مواجه می‌شوید؛ به احتمال زیاد یک نقصی در طراحی یا موتور دستگاه وجود دارد. در این شرایط باید مشکل را در اسرع وقت حل کنید تا بیشتر به دستگاه فشار وارد نشود.

زمانی که با جاروبرقی مایعات جمع کرده‌اید

اکثر جاروبرقی‌ها با مکیده رطوبت کم دچار مشکل نمی‌شوند. اما اگر دستگاه شما مخصوص مکیدن مایعات نیست و به اشتباه حجم زیادی آب یا سایر مایعات را با آن جمع کرده‌اید؛ باید از روشن کردن مجدد دستگاه اجتناب کرده و برای جلوگیری از نقص‌های پر هزینه به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.

زمانی که با روش‌های ذکر شده در بالا نمی‌توانید مشکل دستگاه را حل کنید

گاهی علت خاموش شدن ناگهانی جاروبرقی پیچیده‌تر و فنی‌تر از آن چیزی است که حل کردن آن از عهده شما بربیاید. بنابراین اگر با بررسی موارد ساده ذکر شده در بالا، مانند چک کردن سیستم برق‌رسانی به موتور و بازبینی کیسه، نتوانستید مشکل دستگاه را حل کنید؛ حتماً برای تعمیر به متخصص مراجعه کنید. برخی از مشکلات جاروبرقی‌ها، نیاز به مهارت و دانش فنی دارند و اگر بدون تسلط بر این دانش، اقدام به رفع آنها شود ممکن است هم برای سلامتی خودتان و هم دستگاه خطرناک باشد.

با وجود این موارد، گاهی تعمیر جاروبرقی اصلاً صرفه ندارد. به عنوان مثال اگر موتور دستگاه به یک دلیل مشخص چندین بار تعمیر شده باشد؛ ریشه مشکل طراحی جارو است که به سادگی قابل حل نمی‌باشد. در این شرایط به جای پرداخت هزینه برای تعمیر مکرر یک قطعه، بهتر است یک دستگاه جدید بخرید. خرید یک جاروبرقی جدید هم به‌صرفه‌تر است و هم اضطرب ناشی از مشکلات ناگهانی را کاهش می‌دهد.

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