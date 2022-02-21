زخم نبود متولی قوی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

علی زبرجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ساختار دولتی و حاکمیتی متولی قوی برای مطالبه عدالت نداشتیم، افزود: با این روند، شاهد رشد روزافزون آسیب‌های اجتماعی و تعدد این آسیب‌ها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه شورای مسائل اجتماعی که به تازگی در سطح کشور شکل گرفته متأسفانه برای متولیان امر دارای اهمیت نیست، اظهار کرد: زمانی که متولی قوی در ساختار حاکمیتی وجود نداشته باشد، شناسایی آسیب‌های اجتماعی و اولویت‌ها در بحث‌های اجتماعی، پیش روی به سمت ارائه راهکارها برای حل مشکلات اجتماعی و پیدا کردن راه علاجی برای آنها نیز کمرنگ می‌شود.

این فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: با این وضعیت، برنامه ریزی قوت خاصی نخواهد داشت و شاهدیم که بیشتر امور به گزارش‌ها و تشریفات خلاصه می‌شود.

زبرجدی با اشاره به اینکه این مسئله در استان همدان به وضوح قوی‌تر دیده می‌شود، خاطرنشان کرد: این مشکل باعث شده تا آسیب‌های اجتماعی خوب دیده نشود از سویی، مشکل بعدی این است که حوزه آسیب‌های اجتماعی را از آسیب‌های فرهنگی جدا کرده‌ایم، در حالی که در برخی موارد مشکلات با آسیب‌های فرهنگی باید باهم حل شود مانند موضوع حجاب که نیاز به برنامه‌های فرهنگی دارد ولی در برنامه‌های اجتماعی نیز قرار دارد.

مسئول دوره آموزش معارف انقلاب اسلامی در همدان تصریح کرد: امروزه دامنه آسیب‌های اجتماعی ما گسترش پیدا کرده و انواع مختلف و عمیقی دارد؛ مانند حوزه خانواده، خشونت علیه زنان، طلاق‌های احساسی و عاطفی، ازدواج‌های سفید، انحرافات اخلاقی و جنسی که توسط برخی از رسانه‌های بیگانه در حال مطرح کردن و ترویج است، و حال باید تمامی این موارد در دستور کار برنامه ریزان و نهادهای مربوطه قرار گیرد.

وی بابیان اینکه آسیب‌های دیگری که در مابقی عرصه‌ها وجود دارد؛ مانند مهاجرت نخبگان، بیکاری، خودکشی، زباله گردی، جرایم خشنی چون اسیدپاشی، اعتیاد، قتل، سرقت و اعتیاد به فضای مجازی نیز به مسائل اجتماعی دیگری گره خورده‌اند، گفت: باید به فقر به عنوان یک کلان عامل در مسائل اجتماعی نگریست.

زبرجدی با تاکید بر اینکه در بررسی علل ترک تحصیل یا به تأخیر افتادن سن ازدواج می‌بینیم که بحث‌های اقتصادی نقش مهمی دارند، اظهار کرد: بحث‌های اجتماعی اگرچه با بحث‌های فرهنگی در هم تنیده هستند اما باید هرکدام را از منظر خود مورد بررسی قرار دهیم.