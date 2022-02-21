۱۰۷ نفر در طرح زمستانه پلیس استان سمنان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید امیرحسین موسوی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه از ابتدای زمستان سال جاری تاکنون ۱۰۷ خرده‌فروش مواد مخدر در استان شناسایی و دستگیر شدند، ابراز داشت: این اقدامات در راستای تأمین امنیت مردم و برخورد قاطع با سوداگران مرگ در استان سمنان صورت گرفته است.

وی بابیان اینکه برای پاکسازی محلات استان سمنان از لوث خرده‌فروشان مجموع اقدامات پلیس افزایش خواهد یافت، افزود: وجود خرده‌فروشان مواد مخدر محلات را ناامن و آسایش را از شهروندان سلب می‌کند لذا با هرگونه مصادیق اعتیاد به طور جد برخورد می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان ضمن بیان اینکه کوچک‌ترین گزارش و خبری پیرامون وجود موادفروشان به طور جد بررسی می‌شود، ابراز داشت: یکی از رویکردهای پلیس افزایش رضایتمندی و ارائه خدمات مناسب به مردم محسوب می‌شود لذا یکی از اهداف مبارزه با خرده‌فروشان مواد در راستای نیل به این اهداف است

موسوی بابیان اینکه خرده‌فروشی مواد مخدر در محلات و مناطق سکونت مردم موضوعی غیر قابل تحمل برای ساکنان است، تصریح کرد: با اقدامات گسترده و شبانه‌روزی و پیگیری‌های ویژه و تخصصی مأموران پلیس با مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان‌ها این موضوعات رصد و پیگیری می‌شود.