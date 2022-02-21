توقف ملوان و شکست بدموقع خیبر/ «مس» کرمان به رده دوم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز و به صورت همزمان با انجام ۹ بازی برگزار شد که در مهمترین دیدارهای آن ملوان صدرنشین مسابقات مقابل آرمان گهر با نتیجه یک - یک متوقف شد تا نوار پیروزی‌هایش قطع شود، اما صدرنشینی این تیم در جدول همچنان حفظ شد.

خیبر خرم آباد که تا پیش از این هفته در رده دوم جدول قرار داشت مقابل شهرداری آستارا با یک گل شکست خورد تا مس کرمان با پیروزی با نتیجه ۲ بر صفر مقابل شمس آذر قزوین جای خیبر را در رده دوم جدول بگیرد.

شهرداری همدان که در میانه جدول قرار دارد تیم انتهای جدولی ماشین سازی را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و ویستا توربین در دیداری پر گل توانست خوشه طلایی با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد.

در دیدار مهم دیگری سایپا که شرایط مناسبی در جدول ندارد توانست استقلال خوزستان را در اهواز در حالی با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد که ابتدا با یک گل از این تیم عقب افتاد.

نتایج هفته هجدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور به شرح زیر است؛

* آرمان گهر یک - ملوان یک

* شهرداری همدان ۲ - ماشین یک

* رایکا یک - استقلال ملاثانی یک

* قشقایی صفر - شاهین بوشهر صفر

* ویستا توربین ۳ - خوشه طلایی ۲

* مس کرمان ۲ - شمس آذر قزوین صفر

* شهرداری آستارا یک - خیبر خرم آباد صفر

* پارس جنوبی صفر - مس شهر بابک صفر

* استقلال خوزستان یک - سایپا ۲

خلاصه جدول رده بندی لیگ دسته اول در پایان هفته هجدهم؛

۱- ملوان ۴۰ امتیاز

۲- مس کرمان ۳۶ امتیاز

۳- خیبر خرم آباد ۳۳ امتیاز

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۱۶- شمس آذر قزوین ۱۶ امتیاز

۱۷- شاهین بوشهر ۹ امتیاز

۱۸- ماشین سازی تبریز ۵ امتیاز