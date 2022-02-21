به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، ایران و قطر درحاشیه جنوبی خلیج فارس و از طریق یک راه دریایی به طول ۲۶۸ کیلومتر به هم پیوند میخورند. قطر همانند بیشتر همسایههای ایران از اشتراکات تاریخی و فرهنگی دیرینهای با ایرانیان برخوردار است، اما سطح روابط تجاری دوکشور جز چند سال اخیر بطور تقریبی یک روابط حداقلی بوده است.
در حال حاضر حجم تجارت ایران و قطر در حال حاضر رقم ناچیزی حدود ۴۰۰-۳۰۰ میلیون دلار است که ظرفیت افزایش به میزان یک میلیارد دلار در سال آینده را دارد.
ظرفیتهای قطر برای سرمایه گذاریهای متقابل
کشور قطر در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس از منابع مالی غنیتری برخوردار است و یکی از رویکردهایی که این کشور دنبال میکند سرمایهگذاری در منطقه و کشورهای دوردست است. این کشور عربی در راستای افزایش هرچه سریعتر و دستابی به اهداف تعیین شده در چشم انداز سند ۲۰۳۰ راه را برای سرمایه گذاران در صنایع مختلف باز کرده و چارچوبهای زیادی را در راستای حمایت از سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. در این راستا سرمایه گذاری نقطه و ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای مراودات تجاری و اقتصادی برای تحقق اهداف توسعهای است.
فرصت جام جهانی برای گسترش مبادلات تجاری
از سوی دیگر برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال فرصت ناب دیگری را برای کشورمان در زمینه تأمین اقلام مصرفی مورد نیاز کشور قطر و افزایش همکاری در زمینه گردشگری فراهم میکند.
کشور قطر محدودیت تولید و نیروی انسانی دارد و به دلیل چالش با کشورهای اطراف به سمت تأمین اقلام غذایی از محدوده خارج از کشورهای عربی اطراف پیش میرود که این موضوع، فرصت مناسبی برای ایران به وجود آورده تا اقلام مصرفی مورد نیاز این کشور را تأمین و زمینه مشارکت و سرمایهگذاری مشترک را فراهم آورد.
ظرفیت بنادر جنوبی ایران برای صادرات به قطر
همچنین بنادر جنوبی ایران از نظر مسافت برای کشور قطر که برای تأمین مواد غذایی و میوه و سبزیجات به واردات این اقلام بشدت وابسته است یکی از نزدیکترین و به صرفهترین راهها است. ایران در این زمینه از دیرباز همسایهای قابل اعتماد و اتکا برای قطر بوده و هست.
از طرف دیگر، توان اقتصادی قطر و ثروت هنگفت این کشور هم در چارچوب یک فرایند تجاری سازنده، میتواند امکانات مناسبی را برای ورود سرمایه عربی و سرمایه گذاری در شهرهای ایران ایجاد کند.
صادرات مصالح ساختمانی و خدمات فنی – مهندسی
از سوی دیگر امکان حضور درطرحهای زیر ساختی مورد نیاز مسابقات جامجهانی فوتبال ۲۰۲۲ در قطر در زمینه صادرات مصالح ساختمانی و خدمات فنی – مهندسی از جمله این فرصتهای ناب کشورمان است. در این حوزه میتوان ضمن ایجاد اشتغال برای متخصصان و کارگران ایرانی سود آوری اقتصادی هم برای کشور به ارمغان آورد.
استفاده از چنین فرصتهایی به فعالان اقتصادی ایران کمک خواهد کرد تا در شرایط تحریم از این طریق به بازارهای جهانی دست یابند. ضمن اینکه تجربه موفق برخی شرکتها و صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در بالا بردن کیفیت خدمات صادراتی بویژه در بخش انرژی باید سرلوحه کار دیگر فعالان حوزه صادرات کشور قرار گیرد.
برنامهریزی برای انتقال هوایی اقلام غذایی به کشور قطر
در این زمینه نیز شیوهنامه و اقدامات لازم برای انتقال هوایی اقلام غذایی به کشور قطر از سوی وزیر صمت صورت گرفته و به محض تأمین اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه، عملیاتی خواهد شد.
همچنین همکاری در زمینه توسعه صنعتی برای صادرات به کشورهای ثالث و استفاده از ظرفیتهای قطر برای توسعه زنجیره ارزش و ترانزیت از دیگر موارد مرتبط در خصوص توسعه روابط تجاری ایران و قطر است.
شایان ذکر است که سفر رئیسجمهور به کشور قطر با دو هدف اصلی شرکت در جلسات اوپک گازی و دیدارهای دوجانبه بین مقامات دو کشور در راستای توسعه همکاریهای صنعتی، تجاری، ترانزیتی و گردشگری صورت میگیرد.
در این سفر علاوه بر مباحث مربوط به نفت که از سوی مسئولان وزارت نفت، پیگیری میشود، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز حضور دارند تا رایزنیهای لازم برای توسعه همکاریهای تجاری و گردشگری صورت بگیرد.
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