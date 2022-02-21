خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: وقتی دوم اسفند سال ۹۴ خبر بهت آور شهادت طلبه حجت اسدی منتشر شد، جمله‌ای که بیش از همه به گوش می‌رسید این بود: کربلایی حجت اسدی به چیزی که همه عمر به دنبالش بود و لیاقتش را هم داشت رسید.

در دهه ۹۰ چهره‌های شاخص و اثرگذار زیادی در سراسر کشور با یک هدف و آرمان در سوریه حضور پیدا کردند و برای دفاع از آرمان، عقیده و شرف انسانی خود در برابر داعش به جهاد پرداختند. شهید حجت اسدی نیز یکی از همین چهره‌ها است که توانست یک اثر جاودانه از خود به‌جای بگذارد و برای آینده میزانی باشد از این مفهوم که چه هستیم؟ چگونه عمل می‌کنیم و چگونه باید باشیم.

شهید اسدی، یک چهره تربیت‌شده در مکتب ولایت

عباس کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این موضوع که ماجرای آشنایی‌اش با شهید اسدی به سال ۱۳۷۶ بازمی‌گردد اظهار کرد: حجت اسدی در مکتب بسیج تربیت یافته بود و با اندیشه امامین انقلاب آشنا بود، او یک بسیجی آماده به خدمت بود و روح فداکارش از او یک انسان پیشرو در موضوعات مختلف ساخته بود.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان قزوین ادامه داد: شهید اسدی هرگز در لایه‌های دورتر میدان نمی‌ایستاد بلکه در فرمان‌های صادر شده از سوی ولی‌فقیه در حلقه اصلی و یک کنشگر بود و از یک مقطع خاص به بعد با دریافتی که از منویات رهبر داشتند آتش به اختیار عمل کردند و در زمینه‌های مختلف تمام تلاش خود را به کار بردند؛ راهیان نور یکی از مطالبات جدی ولی امر جامعه به‌عنوان سپری در برابر جنگ نرم بود و می‌دیدیم که شهید اسدی از عناصر جدی خدمت در این موضوع بود، از زمانی که باب اردوهای جهادی باز شد ایشان صبر نمی‌کرد تا به‌صورت بخشنامه و ابلاغ به جهاد رفع محرومیت بپردازد بلکه بارها و پیگیرانه در مناطق محروم کشور حضور میافت و در این راه قدم بر می‌داشت.

وی بیان کرد: وقتی قصه اربعین آغاز شد شهید اسدی از چهره‌های پای کار این موضوع بود و خدمات او محدود به استان نمی‌شد و به‌عنوان یک طلایه‌دار در این موضوع ورود کرد.

کاظمی تبیین کرد: شهید حجت اسدی یک بسیجی عالم و کامل بود که در مقاطع خاصی از رویدادهای استان قزوین می‌توان از او به‌عنوان طلایه‌دار و خط شکن نام برد که راه را به دیگران نیز نشان می‌داد و حرکتش الهام‌بخش بود.

این مسئول گفت: اگر بخواهیم به‌صورت اجمالی به دو شاخصه ویژه شهید اسدی اشاره کنیم باید بگوییم که او منتظر نمی‌ماند تا دیگران راهی را شروع کنند تا در پی آن‌ها برود بلکه فرمان ولی را دریافت می‌کرد و بلافاصله وارد کار می‌شد و همین هم او را تاریخ‌ساز کرد و موضوع دیگر نیز آتش به اختیار و عمل به هنگام کردن بود، ایشان بدون افراط و تفریط در مسیر امر ولی حرمت می‌کرد و امروز هم با همین شاخصه‌ها به‌عنوان یک چهره الهام‌بخش شناخته می‌شود.

صیانت از انقلاب و اسلام، دغدغه همیشگی شهید اسدی

سید امید برزگر از دوستان شهید حجت اسدی است که سال‌ها در هیئت مذهبی و در گام‌های جهادی او در کنارش بوده است و خصوصیات اخلاقی شهید حجت اسدی را این‌گونه بیان می‌کند: پیشبرد اهداف انقلاب و اسلام برای شهید اسدی یک دغدغه همیشگی بود و با روحیات خاصی که داشت قدم‌های خود را در این خصوص محکم، سازنده و کارآمد بر می‌داشت.

وی ادامه داد: شهید حجت اسدی در برابر ناملایمات و یا «نمی‌شود» ها سر خم نمی‌کرد، در موضع خود نیازمند یاری دیگران نبود و اگر می‌فهمید که موضوعی حق و به‌جا است حاضر بود به‌تنهایی بار آن را به دوش بکشد و منتظر دیگران نمی‌ماند.

برزگر تصریح کرد: شهید حجت اسدی از چهره‌های هیئتی بود که کاریزما داشت و جوانان را به خود جذب می‌کرد، افراد زیادی با او همراه می‌شدند و او نیز از این همراهی در کارهای خیری نظیر خدمت‌رسانی در مناطق محروم و… استفاده می‌کرد.

وقتی قصه اربعین آغاز شد شهید اسدی از چهره‌های پای کار این موضوع بود و خدمات او محدود به استان نمی‌شد و به‌عنوان یک طلایه‌دار در این موضوع ورود کرد وی بیان کرد: او یک انقلابی واقعی بود که همواره می‌توانستید او را در صحنه و کف میدان ببینید، این‌طور نبود که بنا به مصلحت و ملاحظات بخواهد از موضوعی در حق انقلاب چشم‌پوشی کند لذا با بیان رسا در مورد انقلاب و ضرورت‌های آن اعلام موضع می‌کرد.

برزگر خاطرنشان کرد: از خصوصیات خیلی خوب و به یادماندنی شهید اسدی که هر فردی را تحت تأثیر قرار می‌داد ایستادگی بر سر عهد و پیمان و حرف خود بود و اعتماد به نفس و روحیه ایستادگی را هم داشت.

جهاد در تمامی زمینه‌ها به شیوه و سبک شهید حجت اسدی

عبدالله باقری از دیگر چهره‌هایی است شهید اسدی را چهره‌ای الهام‌بخش در عصر حاضر می‌داند، وی از مداحان استان قزوین است و با توجه به مداح و خادم اهل‌بیت بودن شهید اسدی می‌گوید: شهید اسدی یک ویژگی بارز و خاص داشت و آن اخلاص به معنای واقعی کلمه بود.

وی ادامه داد: او هرگز نسبت به اتفاقات اجتماعی و سیاسی بی‌تفاوت نبود و نشانه‌های این موضوع را در تصمیم‌های خاص او در طول زندگی‌اش دید، وقتی داوطلبانه در سال ۱۳۸۲ به عراق می‌رود تا از حرف امیر مؤمنان دفاع کند، وقتی پیش از حماسه ۹ در آماده حفاظت از کیان اسلام و ولایت‌فقیه در کشور می‌شود و وقتی برای دفاع از حرم حضرت زینب قدم در راه جهاد می‌گذارد.

این مداح اهل‌بیت و از دوستان شهید اسدی توضیح می‌دهد: این‌طور نیست که بگوییم مفهوم جهاد در نگاه شهید اسدی صرفاً در جبهه‌های جنگ خلاصه می‌شد! کمک‌رسانی به مردم در مناطق محروم به‌خصوص در غرب کشور، دغدغه‌های فرهنگی‌اش به هنگام انتخاب شغل، پرچم‌داری در موضوع اربعین در زمانی که هنوز این موضوع آن‌طور که باید در کشور شناخته شده نبود، خادمی در صحن حضرت زهرا در نجف و برگزاری محافل مذهبی همگی دغدغه‌هایی بودند که شهید اسدی به‌صورت جهادی در آن‌ها فعالیت می‌کرد.

شهید حجت اسدی یک جوان دهه شصتی بود که می‌توانست زوایا و ابعاد زندگی شخصی خود را اولویت روند زندگی‌اش قرار دهد، مانند کار عادی و در افکار عمومی مورد قبولی که بسیاری از ما به همان روش عمل می‌کنیم بااین‌حال آنچه او را تبدیل به شهید شاخص و الگوساز می‌کند همین عادی رفتار نکردن است.

اینکه شهید اسدی پیشرو است می‌تواند تلنگری باشد به اذهان عموم ما که اگر به هنگام و به‌موقع نیاز دقیق و صف‌شکن عمل کنیم می‌توانیم در محدوده فردی خود و در گام بعدی به میزان نیاز جامعه در کنار هم اثرگذار باشیم و فردی باشیم که بتوانیم همان‌طور که شهید حجت اسدی عمل کرده‌اند در زمان تاریکی‌ها همچون رد عبور یک شهاب‌سنگ امید بیافرینیم.