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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۸:۱۵

برگزاری ششمین دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی

برگزاری ششمین دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی

ششمین دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی ویژه بانوان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی با موضوع «نوآوری اجتماعی و نقش بانوان در حل مسائل کشور»، ویژه بانوان در تاریخ سه‌شنبه سوم اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴:۳۰ به صورت برخط برگزار خواهد شد.

حامیان اصلی این برنامه ستاد نوآوری‌های اجتماعی و ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و تعدادی از پلتفرم‌های فعال این حوزه خواهند بود.

لازم به توضیح است که مهمانان ویژه و سخنرانان این نشست، نفیسه شاهی نوری، حکیمه فریزاده، مریم خادمی، فاطمه پوررجبیان و مهوش صابری خواهند بود.

این نشست ششمین دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی است و پیش از این پنج نشست در سه‌شنبه‌های نوآوری اجتماعی با موضوع «نوآوری اجتماعی و نقش اتم‌ها، اندیشکده‌ها، کارآفرینان، جهادگران و سازمان‌های مردم نهاد در حل مسائل کشور» برگزار شده است؛ این نشست‌ها تا رویداد ملی نوپیا ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5430206
علی قدمی

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