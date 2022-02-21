برگزاری ششمین دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی با موضوع «نوآوری اجتماعی و نقش بانوان در حل مسائل کشور»، ویژه بانوان در تاریخ سه‌شنبه سوم اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴:۳۰ به صورت برخط برگزار خواهد شد.

حامیان اصلی این برنامه ستاد نوآوری‌های اجتماعی و ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و تعدادی از پلتفرم‌های فعال این حوزه خواهند بود.

لازم به توضیح است که مهمانان ویژه و سخنرانان این نشست، نفیسه شاهی نوری، حکیمه فریزاده، مریم خادمی، فاطمه پوررجبیان و مهوش صابری خواهند بود.

این نشست ششمین دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی است و پیش از این پنج نشست در سه‌شنبه‌های نوآوری اجتماعی با موضوع «نوآوری اجتماعی و نقش اتم‌ها، اندیشکده‌ها، کارآفرینان، جهادگران و سازمان‌های مردم نهاد در حل مسائل کشور» برگزار شده است؛ این نشست‌ها تا رویداد ملی نوپیا ادامه خواهد داشت.