فراخوان نخستین عهدواره سراسری «چله مهدویت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان نخستین عهدواره سراسری «چله مهدویت» با محوریت داستان (کوتاه و بلند) که توسط تشکل‌های فرهنگی، هنری، مردمی با پشتیبانی نهادهای حاکمیتی برگزار می‌شود، منتشر شد.

عهدواره «چله مهدویت» با اهداف و کارکردهایی از جمله فعال سازی ظرفیت‌های مردمی به منظور برپایی سلسله رویدادهای فرهنگی و هنری با موضوعات مهدوی، تاکید بر فرایند خلق آثار هنری در کنار توجه به محصولات هنری، اولویت دادن به کنشگری مردمی در فضای مجازی در خصوص آثار هنری، توسعه زمان جشنواره‌های مهدویت به یک چله در طی سال، نقش دهی به دبیرخانه‌های تخصصی شهرستانی برای یک اتفاق ملی، ترویج آرمان مهدویت در قالب‌های هنری، فرهنگی و رویدادهای میدانی و الگوسازی اقدامات شاخص در این حوزه آغاز به کار کرده است.

هر نویسنده می‌تواند حداکثر سه داستان کوتاه جدید یا چاپ شده در ۳ سال اخیر را از طریق سایت عهدواره و یا از طریق پست الکترونیک به نشانی shtehran.tehran@farhangmail.com ارسال نماید.

نقش مهدویت و انتظار در ایجاد پیشرفت، تحرک و بالندگی در جامعه، امید به آینده در جامعه مهدوی، عدالت گستری به عنوان شاخصه اصلی آرمان مهدویت، انقلاب اسلامی مردم ایران زمینه ساز انقلاب جهانی موعود، بیانیه گام دوم و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی به عنوان مقدمه دولت کریمه، مصونیت بخشی در مواجه یا انحرافات فکری و عقیدتی مهدویت، جایگاه منجی در مذهب اسلامی و سایر ادیان الهی از جمله محورها و موضوعات این عهدواره است.

آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در رویداد عهدواره سراسری «چله مهدویت» ۱۵ اسفند است و اختتامیه این رویداد در نیمه دوم اسفندماه انجام می‌شود.