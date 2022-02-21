مراسم معارفه ۳ مدیر جدید در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی صفری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری گناوه با دستورکار تکریم و معارفه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه و بخشدار ریگ اظهار داشت: انقلاب اسلامی به برکت فداکاری‌ها و از خودگذشتگی های شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگانی که جان خود را در راه انقلاب فدا کردند، از توطئه‌های سهمگین استکبار جهانی گذر کرده و توانسته است همچون کوه استوار و به درخشندگی خورشید عالم گیر شود و این شکوه مردمی و فرهنگ، منش انقلاب و فریاد رسای رهبر انقلاب تحت عنوان آزادی، استقلال و مبارزه با استکبار جهانی بر محوریت خدمت حکومت مظلومان و با تکیه بر توانایی جوانان غیرتمند و متدین هیمنه دشمنان را بر زمین زده است.

وی گفت: پذیرش مسئولیت در نظام مقدس اسلامی افتخار بزرگی است که به برکت خون شهدا، امام (ره)،اسلام و انقلاب نصیب ما شده است.

فرماندار گناوه یادآور شد: باید فرصت مسئولیت و سعادت خدمت گزاری و نوکری مردم در سایه ولایت ولایت فقیه و در حکومت و نظام اسلامی را که خداوند به ما عنایت فرموده شکرگزار باشیم.

وی گفت: همه ما در محضر خدا هستیم و باید با تمام توان این مسئولیت را که بر عهده داریم در خدمت گزاری به مردم به کار گیریم و در خدمت صادقانه و بی منت بکوشیم.

فرماندار گناوه با اشاره به اینکه به فرموده امیرالمومنین (ع) اگر خدمت صادقانه به مردم نباشد، ارزشی ندارد، اضافه کرد: ملت بزرگ ایران سزاوار شایسته‌ترین خدمات هستند و برای این خدمت رسانی باید از فرصت‌ها به دست آماده استفاده کرد.

فرماندار گناوه با تقدیر از تلاش‌ها و خدمات معاون برنامه ریزی و بخشدار پیشین بخش ریگ گفت: این مسئولان در مدت کوتاهی که از دولت سیزدهم در دو حوزه کاری خود مسئولیت داشتند نهایت همکاری را بدون هیچ گونه کوتاهی و با اخلاص و به دور از مسائل سیاسی انجام دادند.

وی گفت: تنوع در کار به معنای عدم کارایی یک شخص نیست و تغییر در کار لازمه کار است و باید از تجربیات همدیگر در کارها استفاده کنیم.

در این جلسه، احمد لیراوی به عنوان سرپرست جدید معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه و ضرغام محمدی به عنوان بخشدار جدید ریگ و لیلا دولت خواه نیز به سمت مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده معرفی شدند و از زحمات حسین امیری معاونت سابق برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و محمدحسن بازویی بخشدار سابق ریگ با حضور مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر تقدیر شد.