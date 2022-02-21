به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها گفت: میانگین بارندگی استان لرستان از اول مهرماه سال جاری تا دوم اسفند ماه نسبت به آمار بلند مدت ۱۶ درصد کاهش یافته است.

وی میانگین بارندگی استان از ابتدای مهر ماه امسال را ۲۶۰ میلی متر اعلام کرد و افزود: این مقدار بارش نسبت به بارش مدت مشابه سال گذشته که ۲۸۶ میلیمتر ثبت شده ۹ درصد کاهش و نسبت به میانگین بلند با ۳۰۸ میلیمتر، ۱۶ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: میانگین بارش مرکز استان از ابتدای سال زراعی تا کنون معادل ۲۵۵ میلیم تر است که نسبت به بارش سال گذشته هشت درصد کاهش و نسبت به بلند مدت ۱۴ درصد کاهش داشته است.

مرادپور تصریح کرد: بیشترین بارندگی در ابتدای پاییز امسال تا دوم اسفند ماه در ایستگاه سپیددشت با ۴۳۳ میلی متر و کمترین بارندگی در ایستگاه هواشناسی پلدختر با ۱۵۵ میلیمتر به ثبت رسیده است.

وی در خصوص دماهای ثبت شده در استان در طول دوره آماری گفت بیشترین دمای ثبت شده در پنجم مرداد ماه ۱۳۹۸ در پلدختر به میزان ۴۸.۴ درجه سانتیگراد و کمترین دمای ثبت شده مربوط به شهر ازنا به میزان منفی ۳۲ درجه سانتیگراد است که در تاریخ هفت اسفند ماه ۱۳۹۷ رخ داده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان در خصوص وضعیت دما در سال ۱۴۰۰ گفت: بیشترین دمای ثبت شده در سال ۱۴۰۰ در پلدختر با ثبت دمای ۴۸ درجه سانتیگراد در ۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ و کمترین دمای ثبت شده مربوط به شهر نورآباد با ثبت منفی ۲۱ درجه سانتیگراد در یکم بهمن ۱۴۰۰ بوده است.

مرادپور بیان داشت: کمینه دمای خرم آباد در سال ۱۴۰۰ نیز منفی ۹ درجه سانتیگراد بوده که در یکم بهمن ۱۴۰۰ به ثبت رسید و بیشینه دمای مرکز استان ۴۶ درجه سانتیگراد در چهارم مرداد ماه ۱۴۰۰ ثبت شده است.