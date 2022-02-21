بازگشایی گردنه کشکمیر سنقر و کلیایی به کامیاران

مهدی دبیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف و کولاک در محور سنقر و کلیایی به کامیاران سبب مسدود شدن این محور شده بود.

وی ادامه داد: تلاش راهداران سنقر و کلیایی از شروع بارش‌ها برای جلوگیری از مسدود شدن این محور ادامه داشت اما بارش سنگین برف باعث مسدود شدن این محور شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان سنقروکلیایی تصریح کرد: با تلاش راهداران این شهرستان سرانجام گردنه کشکمیر در این محور بازگشایی شد.

وی از آماده باش تمامی امکانات و ظرفیت‌ها در وقوع بحران‌های بارش برف در شهرستان سنقر و کلیایی خبر داد و افزود: فعالیت سامانه بارشی اخیر در شهرستان سنقر و کلیایی در برخی از نقاط بارش برف به دنبال داشت و نیروهای راهداری تمام تلاش خود را برای سهولت در رفت و آمد مردم بکار گرفتند.