به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش، با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش‌ها و وظایف مهم وزارت راه و شهرسازی توسعه زیر ساخت های حمل و نقلی در ۴ حوزه ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی است، اظهار داشت: مدیریت ناوگان و جابه جایی مسافر، کالا و بار هم بر عهده این وزارت است که در همین راستا سیاست‌های دولت جدید بر توسعه شبکه‌های حمل و نقل است و استفاده از مزیت کریدورهای ارتباطی منطقه‌ای و بین المللی را مورد تاکید قرار داده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در منطقه خاورمیانه، اوراسیا، قفقاز و همچنین جنوب غربی آسیا و همچنین با توجه به قرار گیری کشورمان در این منطقه مهم، موضوع تکمیل کریدورهای شمال و جنوب هم جزو اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.

بیات منش با بیان اینکه استان زنجان در مرکزیت منطقه شمالغرب کشور قرار دارد، گفت: این استان به لحاظ جایگاه ملی خود در کشور و همچنین نقش بین المللی در جابه جایی و ترانزیت کالا وظیفه مهمی دارد، بنابراین در راستای تکمیل شبکه‌های حمل و نقل در منطقه شمالغرب، برای اینکه بتوانیم هاب و زنجیره حمل و نقل شمالغرب کشور قرار بگیریم، پروژه‌هایی در حوزه راه در استان تعریف شده است.

اجرای ۸ پروژه ارتقای محورهای استان زنجان

وی با بیان اینکه ۸ پروژه با ماهیت ارتقای محورهای استان زنجان در دست اجرا است، بیان داشت: این تعداد پروژه در قالب ۷ ردیف ملی در استان زنجان اجرا می‌شود که ۳۰۰ کیلومتر احداث بزرگراه است و طرح‌های بزرگراهی در حال اجرا در استان بیش از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با توجه به اینکه هزینه‌های ساخت متغیر است برای تکمیل باقی مانده ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه‌ها نیز دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه همچنین ۱۵۰ کیلومتر راه با ماهیت ارتقای راه اصلی در دست اقدام است، ابراز داشت: در حال حاضر حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای تکمیل شدن نیاز دارد.

بیات منش ارتقای «محور زنجان به منجیل» را از پروژه‌های مهم استان اعلام کرد و افزود: این پروژه به طول ۱۰۵ کیلومتر بوده که ۸۰ کیلومتر در داخل استان است و ۲۵ کیلومتر هم در استان گیلان می‌باشد و یک پروژه بسیار مهم در تکمیل کریدور شمال به جنوب است چرا که ارتباط استان‌های شمالغرب را با استان‌های شمالی تسهیل می‌کند و که از قطعه ۳۰ کیلومتری باقی مانده، ۲۰ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۰ درصد در دست اجرا بوده و برای ۱۰ کیلومتر دیگر نیز انتخاب پیمانکار در اولویت کاری قرار دارد.

وی به پروژه ارتقای «۴ خطه کردن بزرگراه زنجان به همدان» اشاره کرد و ابراز داشت: طول این محور ۱۶۰ کیلومتر بوده که حد فاصل سه راهی سلطانیه تا کبودرآهنگ است و ۱۰۵ کیلومتر در حوزه استحفاظی استان زنجان قرار داشته و طبق برنامه ریزی انجام شده با توجه به ظرفیت اعتباری «ماده ۵۶» حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته خواهد شد تا ۷۰ درصد پروژه در دو سال آینده به بهره برداری برسد و مابقی نیز در قالب قطعه ۵ در دست اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، یکی دیگر از پروژه‌های مهمِ در دست اجرای حوزه راه‌سازی در استان را پروژه «محور ارتباطی بزرگراه زنجان به بیجار» اعلام کرد و گفت: طول این پروژه ۱۴۰ کیلومتر است که به استان کردستان وصل می‌شود و ۳۶ کیلومتر از این محور در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان به دست وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید و مابقی پروژه که ۳۵ کیلومتر بوده و در داخل خود استان است توسط پیمانکار در حال اجرا است.

بیات منش ادامه داد: مهمترین بخش پروژه، ۳۶ کیلومتر ورودی زنجان تا مرکز شهرستان ایجرود بود که به بهره برداری رسید و مردم از این محور استفاده می‌کنند.

وی به پروژه «محور بزرگراه زنجان به تاکستان و «بزرگراه زنجان به میانه» که ۴ خطه کردن تزانزیت های قدیم استان است اشاره کرد و ادامه داد: این دو پروژه جزو پروژه‌های مهم استان بوده و در دست اجرا است و قطعاتی از این پروژه‌ها به محض آماده شدن به بهره برداری می‌رسد و بیش از ۴۵ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در این میان قطعات طوری برنامه‌ریزی شدند که به محض آماده شدن هر چهار خط، زیر بار ترافیک می‌رود تا مردم استفاده کنند.

فرودگاه زنجان نقش مسافری ندارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به اینکه ۸۷ درصد ظرفیت جا به جایی بار و مسافر در این استان جاده‌ای است، افزود: در این راستا ۱۳ درصد حمل و نقل در استان ریلی است و در خصوص حمل و نقل هوایی نیز فرودگاه زنجان نقش مسافری ندارد و نقش ناوبری و باری را در منطقه بازی می‌کند.

بیات منش با بیان اینکه اگر از مرکز استان زنجان دایره‌ایبه شعاع ۴۰۰ کیلومتر رسم کنیم ،۵۰ درصد جمعیت و سرمایه کشور را در خود جای خواهد داد، متذکر شد: این استان با استان‌های تهران، قسمتی از استان مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی، همدان، قزوین، قم و کرمانشاه در ارتباط است و با تکمیل پروژه‌های راه سازی به صورت چهار خطه، تسهیل ارتباطات را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه زنجان می‌تواند نقش کلیدی در تامین، پشتیبانی و لجستیک منطقه داشته باشد، افزود: پروژه «دو خطه کردن زنجان به قزوین» در حال تکمیل شدن است و زنجان را از طریق ریل سه ساعته به مرکز کشور ارتباط می‌دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، تصریح کرد: پروژه تطویل باند فرودگاه زنجان را هم در دست اجرا داریم که در کنار باند فرودگاه حدود هزار و ۱۰۰ هکتار زمین به منطقه ویژه اقتصادی استان زنجان از اراضی ملی اختصاص می‌یابد تا استقرار سرمایه گذاری ها، صادرات و تجارت را داشته باشیم.