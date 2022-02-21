۹ فوتی کرونایی در استان سمنان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام ستاد مقابله با کرونای استان سمنان و همچنین آمار ارائه شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود طی ۷۲ ساعت اخیر ۹ بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند به این شکل که در ۲۴ ساعت منتهی به شنبه چهار نفر، در ۲۴ ساعت بعد از آن سه نفر و در ۲۴ ساعت منتهی به دوشنبه دو بیمار کرونایی جان باختند.

در ۲۴ ساعت منتهی به امروز دوشنبه در استان ۳۲۷ ابتلای جدید به سویه امیکرون در استان سمنان به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۰ نفر بستری و مابقی به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفته و برای دوران نقاهت به منزل رفتند.

تعداد ابتلای به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت اخیر نسبت به روز قبل از آن نزدیک به ۸۰ مورد بیشتر شده است که نشان می‌دهد ابتلاء به سویه جدید همچنان در استان رو به افزایش می‌گذارد و روز به روز بر تعداد مبتلایان افزوده می‌شود.

همچنین در بازه زمانی مذکور بیش از ۶۰۰ نفر با علائم کرونا به بیمارستان‌های استان سمنان مراجعه کرده‌اند هم اکنون ۶۴ نفر مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های استان سمنان بستری هستند.

هم اکنون تمام نقاط استان سمنان به جز میامی در وضعیت قرمز کرونایی به سر می‌برند و مدارس به جز میامی در دیگر شهرستان‌های استان سمنان به صورت غیر حضوری دایر است. واکسیناسیون به خصوص دز سوم و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دوری از تجمعات مهمترین راهکارهای کاهش ابتلاء به کرونا است.