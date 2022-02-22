به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید ابراهیم رئیسی در بازگشت از سفر دو روزه به قطر در گفتگو با خبرنگاران درباره دستاوردهای این سفر گفت: این سفر در راستای سیاست همسایگی با دو هدف عمده «افزایش اعتماد متقابل و همکاری با همسایگان» و «سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه» انجام شد.



رئیسی با اشاره به دیدارهای خود با سران کشور قطر، خاطر نشان کرد: در این دیدارها مسائل دوجانبه، تجاری، اقتصادی، انرژی، فرهنگی و به ویژه سرمایه‌گذاری مورد بررسَی و بحث قرار گرفت.



رئیسی تصریح کرد: ۱۴ توافق‌نامه به امضا رسید که باید اجرایی شود و از طرف همکاران من در دولت پیگیری شود و مسئولین عالی قطری را هم آقای امیر قطر موظف کردند که سریعاً کارهای اجرایی این موافقتنامه ها و تفاهم‌نامه‌ها دنبال شود.



رئیس جمهور ضمن اشاره به نشست خود با فعالان اقتصادی در کشور قطر گفت: فعالان اقتصادی بسیار تمایل برای کار اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران داشتند.



رئیسی با تاکید بر اینکه تأسیس دفتر تجاری ایران در قطر باید با سرعت ایجاد شود، خاطر نشان کرد: رفع موانع گمرکی و مجوزهای کسب و کار مطرح و قرار شد از طریق وزیر صمت در کشور ما و وزیر صنعت قطر که هر دو در جلسه حضور داشتند اقداماتی نسبت به رفع موانع تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور سریعاً انجام گیرد.



رئیسی با اشاره به دیدارهای خود در حاشیه مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز گفت: مسائل دوجانبه بین ما و همکاری‌هایی که می‌تواند در سطح منطقه و بین‌المللی صورت بگیرد مورد بحث قرار گرفت.



رئیس جمهور با تاکید بر جایگاه مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز و مصوبات این مجمع، اظهار داشت: در جهان موضوع انرژی و بحث گاز مساله محوری است که آنجا هم مورد توجه همه اعضای شرکت‌کننده قرار گرفت.



رئیسی با ابراز امیدواری در مورد دیدارهای دو جانبه با سران کشورهای حاضر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، بر پیگیری بحث‌های صورت گرفته تاکید کرد.



رئیس جمهور تصریح کرد: باورم این است که گزارش‌های نوبه‌ای به مردم از کارهای انجام شده می‌تواند مردم عزیز را به نتایج این سفرها امیدوار کند.