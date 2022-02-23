۱۴ میلیون ایرانی فاقد کار شایسته هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کریمی بیرانوند شامگاه سه شنبه در کارگروه اشتغال استان کردستان در سنندج اظهار کرد: تمرکز بر طرح‌های زودبازده و اشتغال‌های خرد و خانگی می‌تواند به کاهش میزان بیکاری در جامعه کمک کند.

وی افزود: هم اکنون ۲.۳ میلیون نفر بیکار مطلق، ۶.۸ میلیون نفر ناامید از کار و ۱۴ میلیون نفر فاقد کار شایسته در کشور وجود دارد که این مهم باید با تلاش و مجاهدت همگانی اصلاح شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: توجه به مزیت‌های اقتصادی و بومی، طرح‌های با اشتغال زایی بیشتر و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی که عموم مردم بتوانند در آنها مشارکت داشته باشند از جمله مواردی است که می‌تواند در این راستا تأثیرگذار باشد.

کریمی بیرانوند اظهار داشت: توسعه زنجیره‌های ارزش و حمایت از تولیدکنندگان از دیگر مواردی است که زمینه ساز افزایش اشتغال در کشور خواهد شد.

وی افزود: در استان‌هایی همچون کردستان نیز که علاوه بر مزیت مرزی و جغرافیایی یکی از مناطق حاصلخیز کشور از لحاظ کشاورزی است باید سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها بر روی این مزیت‌ها صورت گیرد.

کریمی خاطرنشان کرد: طرح زیست بوم ملی اشتغال در جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم تصویب شده و در این طرح وظیفه همه دستگاه‌ها، مدیران و بخش‌های مختلف مشخص شده است.