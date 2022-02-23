دور نخست تحریم های کانادا علیه روسیه اعمال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از اعمال نخستین دور از تحریمهای اقتصادی علیه روسیه خبر داد.
این در حالی است که آلمان، انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن هم در واکنش به اقدام مسکو مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال دو جمهوری شرق اوکراین، اقدام مشابهی انجام دادند.
ترودو مدعی شد که دولت اتاوا تعامل اقتصادی با جمهوریهای خودخوانده لوهانسک و دونتسک را ممنوع میکند و خرید اوراق قرضه دولتی روسیه نیز از این پس ممنوع خواهد بود.
همچنین اعضای مجلس دومای روسیه هم که به استقلال این دو منطقه رأی دادند، مشمول تحریمهای کانادا میشوند.
نکته جالب درباره تحریمهای آمریکا و شرکایش این است که به صورت درجه بندی شده و بسته به گامهای بعدی روسیه در قبال اوکراین اعمال میشود.
این درحالی است که وقتی در ماه میلادی ژانویه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در لفاظی علیه روسیه، کلیت تهاجم نظامی به یکی از متحدانش را درجه بندی کرد، بسیار برآشفتند تا آنجا که کاخ سفید مجبور شد برای لاپوشانی مواضع بایدن به جمله تکراری «سو برداشت شده است»، استناد کند.
او گفته بود اگر روسیه به خاک اوکراین تجاوز کند، بسته به ابعاد آن، پاسخگو خواهیم بود و اگر تهاجم جزئی باشد با متحدان مان درباره نوع واکنش رایزنی خواهیم کرد.
این درحالی است که مسکو میگوید تحریمهای محور غرب موضوع تازه ای نیست و روسیه میداند چگونه از پس مقابله با آنها براید.
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