دو صنف موسیقایی به رییس مجلس نامه دادند/ شرایط خوبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و انجمن صنفی ناشران موسیقی ایران با ارسال نامه‌هایی جداگانه به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی خواهان عدم تصویب حذف معافیت مالیاتی فعالان عرصه فرهنگ و هنر شدند.

در نامه مدیرعامل خانه موسیقی به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراماً متعاقب تهیه لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص «حذف معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری» به استحضار می‌رساند تصویب این لایحه ضربه مهلکی به پیکر جامعه فرهنگی و هنری کشور وارد خواهد کرد که قطعاً نتایج آن فاجعه بار خواهد بود.

ناگفته پیداست که قشر فرهنگی کشور قطعاً از اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب شده و سال‌هاست که معیشت و اوضاع رقت‌بار رفاهی آن‌ها نقل هر محفلی است…! چگونه می‌توان باور کرد که اعضا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این موقعیت و وضعیت فلاکت بار این جامعه شریف بی اطلاع باشند!؟

مسایل و مشکلات متعدد فعالیت‌های فرهنگی در یک دهه گذشته با شیوع ویروس منحوس کرونا به اوج خود رسیده و شرایط اقتصادی اهالی فرهنگ را بسیار طاقت‌فرسا و غیرقابل تحمل کرده است به طوری که بسیاری از فعالان و هنرمندان مطرح حوزه موسیقی به منظور امرار معاش و هزینه‌های روزانه، مجبور به فروش ساز خود شده‌اند.

آقای دکتر قالیباف در چنین شرایط دشواری حداقل انتظار جامعه فرهنگی از مجلس شورای اسلامی این است که اگر کمک و حمایتی از آنها نمی‌شود لااقل شریک درآمد اندک آنها نشوند.

پرواضح است که درصد بسیار ناچیزی از فعالان هنری دارای درآمدهای بالا هستند و به هیچ وجه نباید نگاه به این تعداد قلیل، مجلس شورای اسلامی را دچار خطای محاسباتی کرده و با تصویب این لایحه، فشار بیش از حدی به این قشر زحمتکش وارد آورند.

در پایان خانه موسیقی به نمایندگی از صنف و اهالی موسیقی کشور مصرا از جناب عالی و تک‌تک نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارد تا با رای منفی خود از تصویب حذف معافیت مالیاتی فعالان فرهنگ و هنر کشور ممانعت به عمل آورید. پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی سپاسگزاری می‌شود.

برای مشاهده اصل نامه ارسالی حمیدرضا نوربخش به رییس مجلس شورای اسلامی اینجا را کلیک کنید.

در نامه انجمن صنفی ناشران موسیقی ایران به رییس مجلس شورای اسلامی نیز آمده است؛

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای جمهوری اسلامی

با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضر هستید، از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز، اندک‌شمار هستند صاحبانِ مشاغل و اصنافی که بدون داشتن هرگونه مساعدت دولتی به حیات خود ادامه داده‌اند و ما دست‌اندرکاران و تهیه‌کنندگان آثار موسیقایی از آن زمره‌ایم. در طی این سال‌ها و با تمام فراز و نشیب‌ها و بی‌مهری‌های گاه‌به‌گاه، تمام توان خود را به‌کار بسته‌ایم تا در چارچوب ارزش‌های نظام و قوانین کشور، هیچ زمان دلسردی پیشه نکنیم و با تولید آثار موسیقی، از سرودهای انقلابی و موسیقی‌های مذهبی گرفته تا موسیقی ایران‌زمین، پیکر نحیف این هنر را تنومندتر سازیم.

کوشیده‌ایم تا با واکاوی جامعه، هنرمندان بیشتری را پرورش دهیم و در حد توان حمایتشان کنیم و پلی باشیم بین هنرمندان و مردم؛ و سرآخر، با بهره‌مندی از منابع مالی خود در جهت گسترش بسترهای تولید، نشر و معرفی آثار، سببی فراهم آوریم تا هنرمندان ایرانی با دغدغه‌های کمتری دست به خلق آثار موسیقایی بزنند.

حتی در دو سال گذشته و در شرایط پیش‌بینی‌نشده و بس دشواری که همه‌گیری کرونا آسیب‌های جدی بر جامعه‌ی هنر وارد کرده و بی‌تردید یکی از بدترین دوران فعالیت‌های ناشران محسوب می‌شود (و تا مرز نابودی ناشران پیش‌رفته است)، مأیوس نشدیم و، هر چند بی‌جان‌تر از پیش، تلاش کردیم تا موسیقی و هنرمندان را سرپا نگاه داریم.

تمام آورده‌های سال‌ها فعالیتِ ما، در راستای استوار نگاه‌داشتن هنر، به‌مثابه یکی از مهمترین ستون‌های هر اجتماع و تمدنی، تنها و تنها بر پایه‌ی سرمایه و بضاعت شخصیِ یکایک ما بوده است و، در حالی که، در این روزگارِ بغرنج، جمع کثیری از متولیان هنر و هنرمندان در ارتزاق روزها و هفته‌های خود درمانده‌اند، تنها دلگرمی و مایه‌ی امیدواری ما برخورداری از قانون معافیت‌های مالیاتی هنرمندان بود. اما، شوربختانه، در سال گذشته، با تغییر در قانون و این روند مواجه شدیم و آن چیزی نبود جز تصویب و اجرای قانون واریز ۱۰ درصد از درآمد کنسرت‌ها به خزانه دولت؛ تصویب قانونی، که با تمام آنچه شرح آن رفت، ما آن را «ناحق» می‌انگاریم.

اکنون، با وجود مخالفت‌های پیاپی وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که بیش از هر نهاد دیگری بر درد و رنج هنرمندان واقف است و همچنین کمیسیون فرهنگی مجلس، به مثابه تخصصی‌ترین بخش از نمایندگان که از نزدیک شاهد شرایط جامعه هنری است، در کمال شگفتی، شاهد این هستیم که کمیسیون تلفیق بودجه رای به حذف معافیت مالیاتی هنرمندان داده‌است، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورها درصدد حمایت بیشتر از هنر و هنرمندان و حفظ فرهنگ ملی خود هستند. این قانون بی‌تردید خسارت‌های جبران‌ناپذیر مادی و معنوی بسیاری را در پی خواهد داشت و راه نفس را بر هنر و هنرمند ایرانی خواهد بست؛ هنرمندانی که در روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در دوران سرنوشت‌ساز و تاریخ‌ساز پس از آن همگام با رویکردهای متعالی جامعه بیش از چهار دهه در کنار مردم، با خلق آثاری ارزشمند و ماندگار، نقش‌آفرین بوده‌اند.

و آخر کلام اینکه می‌گویند «آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند» … اما ما هنوز چشم امید داریم به همیاری و درک دولتمردان برای آنکه تا نفس باقی‌ست با دست تهی بر این خاکِ تشنه گل برافشانیم.

پیشاپیش از مساعدت‌های حضرت عالی سپاسگزاریم.

برای مشاهده اصل نامه ارسالی انجمن صنفی ناشران موسیقی اینجا را کلیک کنید.