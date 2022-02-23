هدیه مقام معظم رهبری به امیر خسروانی قهرمان پارالمپیک اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این مراسم اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره به مقوله ورزش همگان و قهرمانی توجه جدی دارند.

آیت‌الله صفایی بوشهری به سابقه ورزش در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: در استان بوشهر مسائل فراوانی در حوزه ورزشی داریم که یکی از مهمترین نیازها توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان است.

وی با تاکید بر لزوم استقرار تجهیزات ورزشی روز دنیا در استان بوشهر بیان کرد: رشد علمی آموزشی برای ورزشکاران در استان بوشهر ضروری است و باید از ظرفیت‌های مناسب این بخش استفاده شود.

امام جمعه بوشهر بر لزوم حمایت مالی و توجه به مدیریت اقتصادی در حوزه ورزشی تاکید کرد و افزود: صنایع استان بوشهر باید از ورزش استان حمایت لازم را داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز در این مراسم اظهار داشت: قهرمانان المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو ۲۷ شهریور امسال دیداری با مقام معظم رهبری داشتند که هدایای این قهرمانان از سوی رهبر معظم انقلاب پس از ارسال به استان‌ها، به این افتخارآفرینان اهدا شد.

احمد بهروزیان‌فرد با تقدیر از نگاه ویژه امام جمعه بوشهر به حوزه ورزش اضافه کرد: اتفاقات خوبی در حوزه ورزش استان بوشهر را شاهد بوده‌ایم ولی کرونا خسارت‌های فراوانی به حوزه ورزش وارد کرده است.

وی تاکید کرد: در روزهای کرونایی ورزشکاران استان بوشهر همکاری خوبی با ستاد کرونا داشتند. در این دوران برخی از بزرگان ورزش استان را از دست دادیم که یاد آنها را گرامی می‌داریم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به اینکه ورزش استان نیازمند حمایت است اظهار داشت: صنایع عظیمی در استان بوشهر وجود دارد که متأسفانه حمایت لازم را از ورزشکاران استان ندارند.

امیر خسروانی نیز در این نشست اظهار داشت: همه تلاش‌های خود را برای کسب موفقیت در مسابقات ورزشی و خشنودی مردم استان به کار خواهم گرفت.

با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و احمد بهروزیان فر مدیرکل ورزش و جوانان بوشهر، هدیه مقام معظم رهبری به امیر خسروانی قهرمان مسابقات پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ در رشته پرش طول اهدا شد.

مسابقات پرش طول بازی‌های پارالمپیک توکیو در کلاس T۱۲ با حضور ۱۰ ورزشکار از کشورهای آذربایجان، کوبا، سوئد، ازبکستان، آلمان، بلاروس و ایران برگزار شد.

در این مسابقات که در ورزشگاه المپیک توکیو برگزار شد، خسروانی توانست با ثبت رکورد ۷ متر و ۲۱ سانتی متر به مدال طلا دست پیدا کند.

او در پرش اول خود خطا کرد اما در پرش دوم با ثبت رکورد هفت متر و ۲۱ سانتی متر هم رکورد شخصی اش را شکست و هم به مدال طلا دست پیدا کرد.