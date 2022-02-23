خودکفایی مهندسان ایرانی در ساخت اسکله، موج شکن و استحصال دریا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدرضا الله‌یار در آستانه روز مهندس با تبریک این روز به جامعه مهندسی کشور افزود: شرح ردیف فعالیت‌های امور دریایی و ساحلی تهیه شد و ابلاغ آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز جامعه مهندسی دریایی کشور و نبود فهرست بهای فعالیت‌های امور دریایی و ساحلی، شرح ردیف این فعالیت‌ها توسط معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با مشارکت و همکاری مشاوران منتخب گروه بندرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران، نمایندگان منتخب پیمانکاران دریایی و نیز هماهنگی و مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و جهت درج در سامانه سافات سازمان برنامه و بودجه و نهایتاً انتشار آن در سال آینده اقدام شد.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود با تهیه و تدوین این فهرست و مشخصات فنی عمومی ضمیمه شده به آن، گام بلند و مؤثری در ارتقا زیرساخت‌های دریایی و ساحلی کشور، برداشته شود، گفت: همسان سازی و وحدت رویه در تنظیم برآورد پروژه‌ها، انضباط مالی و تبیین فعالیت‌های مرتبط با اجرای کارهای دریایی و ساحلی، از دیگر اهدافی است که با تهیه شرح ردیف فعالیت‌های امور دریایی و ساحلی، محقق می‌شود.

الله یار با اشاره به اینکه شرح ردیف فعالیت‌های امور دریایی و ساحلی از اوایل سال ۱۳۹۸ آغاز و در چهار بخش تدوین شده است، گفت: عملیات لایروبی و استحصال، احداث موج شکن‌های سنگی، بهسازی زمین و روسازی محوطه‌های بندری و نیز احداث انواع اسکله‌ها، چهار بخش مربوطه را شامل می‌شود.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر با اشاره به اینکه تهیه شرح ردیف فعالیت‌های دریایی و ساحلی کشور با تولی گری سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است، گفت: با هماهنگی انجام شده با سازمان برنامه و بودجه فهرست بهادار در مرحله بعد از این انجام می‌شود.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان تصریح کرد: این اتفاق برای اولین بار در کشور رخ داده است و می‌تواند کمک کند تا پروژه‌ها و تجارب در بحث آنالیز فعالیت‌های دریایی انجام شود.