به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز اظهار کرد: در ماه‌های اخیر جلسات این شورا به صورت مرتب و منظم در محل اتاق بازرگانی البرز با حضور صاحبان صنایع در بخش‌های مختلف برگزار شده است و مسائل مطرح شده در این نشست‌ها را پیگیری کرده ایم.

وی با بیان اینکه در این نشست مسئله تعرفه گاز صنایع استان و بحث افزایش آن در ماه‌های اخیر مطرح شد، افزود: مقرر شد که این موضوع را از مبادی ذیربط پیگیری کنیم، هدف ما این است که بر اساس فرمول محاسبه تعرفه گاز افزایش بهای مصرف آن با صنایع به نحوی اعمال شود که رضایت مندی بخش خصوصی فعال در صنعت مدنظر قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به دیگر موضوع مطرح در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز در حضور صاحبان صنایع بیان کرد: در مورد مباحث مالیاتی و بانکی نیز مقرر شد که طرح پیشنهادات صنعتگران و تولیدکنندگان با مسئولان کشوری از طریق اداره کل مالیاتی و بانک‌های عامل استان تا زمان رسیدن به خواسته مطلوب انجام شود.

وی تاکید کرد: در راستای حل مباحث مالیاتی و بانکی مصوباتی در حضور فعالان صنعتی و مدیران دولتی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان داشته ایم که امیدواریم در قالب آن مشکلات مربوطه در حوزه تولید و صنعت البرز رفع شود.

عبداللهی در خصوص موضوع راه اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک پایه گاز سوز(CHP) در سطح شهرک‌های صنعتی استان برای تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی و آخرین اقدامات انجام شده در مورد ساخت این مجموعه‌ها گفت: در این رابطه دستورات لازم در بحث تأمین زیرساخت‌ها صادر شده است که امیدواریم به خوبی پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم در راستای توجه به افزایش سطح تولید، ایجاد صنایع مختلف و اشتغال حداکثری است، افزود: نکته حائز اهمیت تلاش برای حل مشکلات بخش خصوصی بر اساس مقررات و ضوابط و اعمال دیدگاه‌های مثبت و سازنده است.

استاندار البرز البرز تصریح کرد: در نشست‌های متعدد با فعالان عرصه تولید و صنعت از جمله شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی امیدوار هستیم که مسائل و مشکلات بخش خصوصی حل و فصل شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت حل مشکل صدور گواهی سلامت محصولات صادراتی کشاورزی استان گفت: در این مورد بر اساس پایش محصولات کشاورزی البرز مسائلی مطرح و مقرر شد که از طریق آزمایشگاه‌های همکار آزمون فعال در استان به سنجش و پایش این محصولات کمک شود و دستگاه‌های مربوطه نیز در این زمینه همکاری کنند تا صادرکنندگان با کوچک‌ترین مشکلی به امر صادرات بپردازند.