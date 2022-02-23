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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۲۸

تازه‌ترین تحولات اوکراین؛

صدور مجوز حمل سلاح برای غیرنظامیان/ فراخوان نیروهای ذخیره به خدمت

صدور مجوز حمل سلاح برای غیرنظامیان/ فراخوان نیروهای ذخیره به خدمت

پارلمان اوکراین صدور مجوز حمل سلاح برای غیر نظامیان را صادر کرد و رئیس جمهور این کشور نیز نظامیان ذخیره را به خدمت فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پارلمان اوکراین قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به غیر نظامیان اجازه داده می‌شود برای دفاع از خود سلاح حمل کنند.

صدور این مجوز در حالی است که شورای امنیت اوکراین نیز در این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرد.

بنا به اعلامیه نیروهای مسلح اوکراین، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور این کشور نظامیان ذخیره ۱۸ تا ۶۰ ساله را به خدمت و دوره آموزشی نظامی فرا خوانده است.

زلنسکی در پیامی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که تقویت ارتش ضروری است و به همین دلیل فرمان فراخوان سربازان ذخیره به انجام وظیفه در دوره‌های ویژه را امضا کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیازی به بسیج وجود ندارد، از فرا خواندن نیروهای ذخیره اوکراین برای یک دوره ویژه خبر داد.

این قانون که در نوامبر ۲۰۲۱ در اوکراین تصویب شد، اجازه می‌دهد تا نیروهای ذخیره بدون اعلام بسیج عمومی «در دوره‌های ویژه» به ارتش فراخوانده شوند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دوشنبه ۲۱ فوریه فرمان به رسمیت شناخته شدن استقلال مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین و ورود نظامیان روس به این مناطق را برای حفظ صلح صادر کرد. این اقدام پوتین واکنش‌های شدید جهانی را در پی داشت.

کد مطلب 5431856

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