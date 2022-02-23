استمرار خشکسالی در خوزستان/ کشت شلتوک ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به این اطلاعیه در این شرایط و در صورت مدیریت نشدن مصرف آب به خصوص کشت‌های پرمصرف شاهد تنش‌های جدی در تأمین نیازهای حیاتی استان شامل نیاز آبی شرب به دلیل افت شدید کیفیت رودخانه‌ها، نیاز آبی زیست محیطی تالاب‌های شادگان و هورالعظیم، نیاز آبی دام‌های سنگین و نیاز آبی نخیلات شادگان، آبادان و خرمشهر و نیز کشت‌های دائم در حوضه‌های آبریز در تابستان سال آینده خواهیم بود.

در ادامه این اطلاعیه با استناد به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۳۵۸۱/ ت ۵۷۷۱۴ ه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱، آمده است: بررسی لازم از سوی سازمان آب و برق خوزستان صورت گرفته و بر اساس شرایط منابع آبی تشریح شده، امکان تأمین آب در داخل و خارج از شبکه‌های آبیاری و زهکشی برای کشت محصولات پر مصرف از جمله شلتوک در تابستان سال آینده وجود ندارد.

در این اطلاعیه از کشاورزان خواسته شده از هرگونه ایجاد تعهد در اجاره اراضی یا انعقاد قرارداد شالیکوبی اکیداً خودداری کنند.

بر اساس این گزارش، سازمان آب و برق خوزستان ۲۵ بهمن ماه، ممنوعیت کشت محصولات پرمصرف آب مانند شلتوک در تابستان ۱۴۰۱ در حوضه آبریز کرخه را نیز اعلام کرده بود.