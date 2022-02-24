۱۲ فرماندار استان تهران از میان جوانان انتخاب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری بعد از ظهر پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه فرماندار پاکدشت اظهار داشت: توقع از فرماندار پاکدشت بسیار سنگین است و حساسیتها و همچنین ظرفیتهای این شهرستان بسیار بالا است.
منصوری سپس گفت: وجود مراکز امنیتی نظیر پارچین و سد ماملو در کنار ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی و هچنین ظرفیت منحصر به فرد مردم پاکدشت این شهرستان را به شهرستانی با اهمیت در جغرافیای سرزمینی استان تهران تبدیل کرده است.
وی عنوان کرد: مردم شهرستان پاکدشت در زمره شریفترین و عزیزترین مردم استان تهران قرار دارند و وجود خانوادههای چند شهید در این شهرستان تکالیف مدیریتی ما را سنگینتر میکند و همه ما وامدار خون شهدا هستیم.
استاندار تهران اظهار داشت: در دولت سیزدهم خود را پاسخگو به مطالبات مردم میدانیم و از فرماندار جدید توقع کار شبانه روزی و مجاهدانه دارم.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران تصریح کرد: مدیریت فرماندار باید مبتنی بر فکر، دقیق و هدفمند، مردمداری و بر مدار حرکت مومنانه باشد و کشور را باید مردم پایه اداره کنیم، همچنین در مقیاس ظرفیت و توان مدیریتی مؤلفههای حکمرانی اسلامی را پیاده کنیم.
وی افزود: در واگذاری مسئولیتها مکلفیم انقلابیترین و کارآمدترین افراد را انتخاب کنیم که مشکلات مردم را حل کند و حل مساله مردم مؤلفه اصلی حکمرانی اسلامی است.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: برخی استدلال میکنند که چون منابع و پول نداریم، نمیتوانیم کار کنیم و این سخن اشتباه است چون با علم به این شرایط دولت را تحویل گرفتیم و به برکت وجود مردم و خون شهدا میتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
منصوری تاکید کرد: از اصول دیگر حکمرانی اسلامی محور قرار دادن روحانیت اصیل در حل مشکلات مردم شهرستان است، چراکه کشور ولایی است و بر همین مبناست که پیشرفتهای بزرگی در کشور رقم میخورد و ممکن است در جایی مدیری به امام جمعهای هم نقد داشته باشد اما قاعده را نباید به هم بزنیم.
وی همچنین گفت: مسئولان اجرایی بدانند که نمازهای جمعه پایگاههای مردمی و فرهنگی است و باید بی واسطه بین مردم در این مراکز حضور داشته باشند و پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
استاندار تهران افزود: باید در مدیریت جدید کشور کادرسازی انجام شود و ۱۲ فرماندار استان تهران را از میان جوانان انتخاب کردیم و به فرمانداران هم عرض کردم که معاونین و بخشداران را از میان جوانان مؤمن و ارزشی شهرستان انتخاب کنند.
منصوری اظهار داشت: عقل حکم میکند که از تجارب دیگران در مدیریت بهره بگیریم و بر این مبنا عقل در خیلی از جاها از علم پیشی میگیرد.
وی خاطر نشان کرد: وظیفه خود می دانم که به صورت ویژه مشکلات شهرستان پاکدشت را مرتفع کنم و از مواردی که مقام معظم رهبری از مسئولین مطالبه کرده اند کارسپاری به گروههای جهادی و مردمی است و باید این مطالبه معظم له را عملیاتی کنیم.
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