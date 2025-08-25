به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روز از هفته دولت، آئین گلباران و عطرافشانی گلزار شهدا با حضور فرماندار، جمعی از مسئولان اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در پاکدشت برگزار شد.

مهدی حیدری فرماندار پاکدشت در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر و شهید رئیسی، با اشاره به جایگاه والای شهدا در تثبیت انقلاب اسلامی اظهار داشت: اعتماد ملت، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی دولت وفاق ملی است و مردم همواره پشتیبان انقلاب، رهبری و نظام اسلامی بوده‌اند؛ به پشتوانه همین همراهی و همدلی توانسته‌ایم بر دشمنان و متجاوزان غلبه کنیم.

وی با بیان اینکه هفته دولت امسال با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» آغاز شده است، افزود: این هفته فرصت ارزشمندی برای نمایش انسجام، اتحاد و قدرت ملی و همچنین تبیین خدمات و دستاوردهای دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است.

فرماندار پاکدشت با اشاره به شعار دولت مبنی بر تواضع، صداقت و شفافیت، تأکید کرد: همه مسئولان باید پایبند این شعار باشند تا بتوانند به درستی به مردم خدمت کنند. حضور امروز در کنار شهدا اعلام تعهدی دوباره است به راهی که آنان برای وطن و نظام اسلامی فدا کردند و ما نیز باید در جایگاه مدیریتی خود ایثارگری را سرلوحه کار قرار دهیم.

حیدری با اشاره به چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم گفت: ما ۱۲ ماه تلاش و جنگ را پشت سر گذاشته‌ایم؛ جنگی که با شروع کار دولت آغاز شد و شرایط سخت مدیریتی را پیش روی ما قرار داد. وظیفه ما این است که با همدلی و همگرایی در کنار دیگر قوا، برای رفاه مردم تلاش کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در هفته دولت، تعهدی دوباره برای عمل به وصایای آنان و پایبندی به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی است و مسئولان باید با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت، مسیر خدمت صادقانه به مردم را با جدیت دنبال کنند.