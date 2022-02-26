به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۶۸ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۳ درصد کاهش تردد را نشان میدهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۳.۱ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته
|
ردیف
|
نام محور
|
استان
|
تعداد وسیله نقلیه
|
۱
|
آزادراه کرج - تهران
|
البرز
|
۱۳۰۹۵۸
|
۲
|
آزادراه تهران - کرج
|
البرز
|
۱۲۵۲۵۵
|
۳
|
آزادراه قزوین - کرج
|
البرز
|
۱۱۳۳۰۵
|
۴
|
آزادراه کرج - قزوین
|
البرز
|
۱۱۲۲۱۵
|
۵
|
آزادراه قم - تهران
|
تهران
|
۹۷۳۴۱
|
۶
|
آزادراه ساوه - تهران
|
تهران
|
۸۰۸۲۷
|
۷
|
آزادراه تهران - قم
|
تهران
|
۷۹۹۵۴
|
۸
|
تهران - شهریار
|
تهران
|
۶۶۶۲۲
|
۹
|
آزادراه تهران - ساوه
|
تهران
|
۶۱۱۷۸
|
۱۰
|
جاجرود - تهران
|
تهران
|
۵۸۶۷۱
آخرین وضعیت محورهای شمالی
تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)
ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها
ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده پایانه شهید کلانتری
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل فردیس
ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع
آخرین وضعیت جوی
بارش برف و باران در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی، زنجان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری
بارش باران در برخی از محورهای استان آذربایجان شرقی
محورهای مسدود شریانی
دهگلان - حسین آباد
ریگان – ایرانشهر
محور مسدود غیر شریانی
میل نادر – سفیدآبه
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