به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۶۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۳.۱ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - تهران البرز ۱۳۰۹۵۸ ۲ آزادراه تهران - کرج البرز ۱۲۵۲۵۵ ۳ آزادراه قزوین - کرج البرز ۱۱۳۳۰۵ ۴ آزادراه کرج - قزوین البرز ۱۱۲۲۱۵ ۵ آزادراه قم - تهران تهران ۹۷۳۴۱ ۶ آزادراه ساوه - تهران تهران ۸۰۸۲۷ ۷ آزادراه تهران - قم تهران ۷۹۹۵۴ ۸ تهران - شهریار تهران ۶۶۶۲۲ ۹ آزادراه تهران - ساوه تهران ۶۱۱۷۸ ۱۰ جاجرود - تهران تهران ۵۸۶۷۱

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده پایانه شهید کلانتری

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل فردیس

ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع

آخرین وضعیت جوی

بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، زنجان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری

بارش باران در برخی از محورهای استان آذربایجان شرقی

محورهای مسدود شریانی

دهگلان - حسین آباد

ریگان – ایرانشهر

محور مسدود غیر شریانی

میل نادر – سفیدآبه