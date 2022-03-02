کسب مدال شمشیربازی در غیاب نامداران و قعرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان در حالی پس از سه روز رقابت میان شرکت کنندگان روز گذشته در تاشکند به پایان رسید که سهم تیم ۹ نفره ایران در این رقابت ها دو مدال نقره و برنز بود که در غیاب نامداران اسلحه سابر به دست آمد.

تیم اسلحه سابر نوجوانان که با ترکیب نیما آقایی، سام ذوالقدری، مبین رضوی و امیر محمد میر شفیعی در رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا شرکت داشت در بخش تیمی صاحب مدال نقره شد. از این تیم نیما عالمیان هم مدال برنز بخش انفرادی را از آن خود کرد.

این دو مدال در حالی به نام شمشیربازان نوجوان ایران ثبت شد که نمایندگان کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و ژاپن در مسابقات شرکت نداشتند و همین مسئله این پرسش را ایجاد می کند که «آیا در صورت حضور این سه کشر مطرح در شمشیربازی هم، نمایندگان اسلحه سابر ایران می توانستند صاحب مدال شوند» به خصوص که در اسلحه اپه هم نتیجه قابل توجهی برای نمایندگان ایران رقم نخورد.

محمد مبین کریمی و امیر محمد میر شفیعی و آرمین بابای ترکیب تیم اسلحه اپه را در مسابقات قهرمانی آسیا تشکیل می دادند. در این اسلحه تیم ایران در میان ۱۰ تیم شرکت کننده جایگاه نهم را به دست آورد و در بخش انفرادی هم ورزشکارانش نتوانستند در میان برترین ها قرار بگیرند.

در اسلحه فلوره ایران در بخش بانوان نماینده داشت. هانیه خوشخواهی و زهرا کارگر شمشیربازان اسلحه فلوره ایران بودند که جایگاه های نهم و دهم را در اختیار گرفتند.

این نتایج در حالی در کارنامه تیم های اعزامی شمشیربازی نوجوانان ایران ثبت شده که فضل الله باقرزاده بابت آنها رضایت دارد و حتی از عملکردشان دفاع هم می کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایجی که شمشیربازان نوجوانان ایران در ازبکستان به دست آوردند صد در صد قابل دفاع است. بابت نتایج به دست آمده و به خصوص مدال های به دست آمده از سرمربیان سه تیم آقایان عابدینی، میرمحمدی و ... تشکر می کنم.

باقرزاده در واکنش به اینکه «دو مدال اسلحه سابر در غیاب کشورهای نامدار به دست آمد»، خاطرنشان کرد: مگر نایب قهرمانی کشتی در مسابقات جهانی نروژ در حضور تمام قدرت ها به دست آمد؟ نباید مدال های به دست آمده را بی ارزش کنید. ازبکستان، قزاقستان و هنک کنگ کشورهای ضعیفی در شمشیربازی نیستند. نمایندگان اسلحه سابر ایران در حضور این کشورها صاحب مدال شدند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی خاطرنشان کرد: چین به خاطر کرونا پروتکل های سحت گیرانه ای دارد و اصلا ورود و خروج از این کشور خیلی محدود شده است. به همین دلیل در مسابقات غایب بود. اگر هم این کشور یا دیگر تیم های غایب در مسابقات حضور داشتند نمایندگان ما می توانستند خود و توانایی های شان را نشان دهند. از کجا می دانید در حضور این تیم ها، ایران مدال نمی گرفت. نباید مدال های کسب شده را بی ارزش کرد.

وی در واکنش به اینکه «در اسلحه اپه نمایندگان ایران عملکرد ضعیفی داشتند و نشان دادند فاصله ای که در رده سنی بزرگسالان میان اسلحه سابر با دیگر اسلحه ها وجود دارد در رده های سنی نوجوانان هم وجود دارد»، گفت: شرایط رده های سنی مختف و بازیکنانش با هم فرق دارد. مسئله مهم این است که در رده سنی نوجوانان ما بعد از سه چهار سال اعزام برون مرزی داشتیم. مشخص است که شمشیربازان نوجوان هیچ تجربه ای نداشتند و درواقع مسابقات ازبکستان اولین تجربه آنها به حساب می آمد. با این حال به نظرم عملکرد خوبی هم داشتند.

باقرزاده تاکید کرد: در اسلحه فلوره که فقط برای بخش بانوان اعزام داشتیم، زهرا کارگر در مرحله مقدماتی صاحب چهار برد و تنها یک باخت شد در حالیکه اولین حضور بین المللی اش را تجربه می کرد. نباید این نتایج و عملکردها را به استناد غیبت چند کشور نادیده گرفت آنهم وقتی دیگر کشورهای شرکت کننده ضعیف نبودند.