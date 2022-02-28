پایانه مرزی رازی بهار سال آینده آماده بهره برداری کامل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حداد زادگان عصر دوشنبه در بازدید از پایانه مرزی رازی شهرستان خوی از بهره برداری کامل پایانه مرزی رازی تا پایان بهار سال آینده خبر داد و افزود: احداث ساختمان اصلی مسافری و تجاری با زیربنای مفید ۸۲۲۸ متر مربع در سه طبقه و محوطه مربوطه در دست اقدام بوده که کلیه عملیات عمرانی آن رو به اتمام است.

وی‌ادامه داد: پایانه مرزی رازی یکی از شکیل ترین و منحصر به فرد ترین پایانه‌های مرزی کشور است که بهره برداری از آن گامی مهم در چشم‌انداز ۳۰ میلیارد دلاری توسعه مبادلات ایران با ترکیه خواهد بود.

حداد زادگان اضافه کرد: پیش بینی‌های لازم برای محوطه سازی مناسب بویژه ایجاد بسترهای اطلاع رسانی و تلویزیونی در ابعاد بزرگ با نگاه رو به آینده انجام و به زودی اعتبارات لازم در این خصوص نیز تخصیص خواهد یافت.

منصور فخاران، مشاور ریاست و مدیر روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در این بازدید توسعه و بهسازی پایانه‌های مرزی و اطلاع رسانی اصولی این رویدادهای بزرگ عمرانی را گامی مهم در راستای نهادینه سازی مصوبه دولت در مدیریت یکپارچه پایانه‌های مرزی توسط سازمان راهداری وحمل و نقل جاده‌ای عنوان کرد.

ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی هم در این بازدید با اشاره به تردد نزدیک به سه هزار مسافر به صورت روزانه از پایانه مرزی رازی گفت: بهره برداری از طرح جامع پایانه مرزی رازی سطح کیفی خدمات به مترددین از این مرز مهم را به صورت چشمگیری ارتقا خواهد داد.

وی بیان اینکه طرح جامع ساماندهی پایانه رازی خوی یکی از طرح‌های زیر بنایی ملی در توسعه پایانه‌های مرزی کشوراست که با هدف توسعه ترانزیت و صادرات کالا و تردد مسافر در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار و ۹ هزار متر مربع زیر بنا در مرز ایران و ترکیه احداث می‌شود، افزود: پایانه مرزی رازی در سه فاز اجرا و به پایان خواهد رسید.

شکری با بیان اینکه پایانه ۱۲ هزار هکتار سایت اجباری و اختیاری دارد، افزود: مساحت ساختمان این پایانه مرزی بیش از ۹ هزار مترمربع است و تمام کارهای اداری به صورت متمرکز در این ساختمان انجام خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات محوطه سازی و اجرای ساختمان‌ها و سالن‌های ورودی و خروجی این پایانه مطابق با استانداردهای جهانی در دست اجراست.

شکری ساخت پایانه رازی را به علت نزدیک بودن به استان وان ترکیه و استقبال طرف ترک از ساخت این پایانه یکی از مهمترین پایانه‌های مرزی کشور در تردد مسافر و ترانزیت کالا عنوان کرد و افزود: قبل از شیوع کرونا سالانه بیش از یک میلیون نفر مسافر از این پایانه تردد می‌کردند که پیش بینی می‌شود با تکمیل این پایانه در بعد از کرونا شاهد تردد دو برابری مسافر از آن باشیم.

مرز رازی یکی از مرزهای ایران با ترکیه در شهرستان خوی است که طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای بهبود وضعیت آن شامل راه دسترسی از خوی تا قطور و رازی و همچنین پایانه جدید مرزی انجام شده است.