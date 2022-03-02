دیدار فرمانده ستاد مرکزی امریکا با امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، کنث مکنزی فرمانده ستاد مرکزی امریکا در دیدار با امیر قطر روابط دوجانبه و راه های گسترش آن را بررسی کرد.

فرمانده ستاد مرکزی امریکا (سنتکام)، امروز چهارشنبه ۲ مارس در دوحه با «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر، دیدار کرد.

در این دیدار روابط راهبردی قطر و امریکا و راه‌های گسترش آن و نیز تحولات منطقه بررسی شد.

قطر میزبان پایگاه هوایی «العدید» است که نیروهای امریکایی برای عملیات خود از آن استفاده می‌کند.

قطر همچنین بعد از عربستان دومین خریدار بزرگ تجهیزات نظامی امریکاست و قراردادهایی به ارزش ۲۶ میلیارد دلار برای خرید سلاح با امریکا امضا کرده است.