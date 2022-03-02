شناسایی ۲۶ هزار گیلانی فاقد بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله پور عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سپاه قدس گیلان یکی از مراکز برتر در تمامی طرح‌ها در کشور بوده است، اظهار کرد: سپاه قدس گیلان با کمک بسیجیان در تمامی طرح‌ها که به صورت پایلوت اجرا شده یکی از سپاه‌های برتر بوده و این روند در به طور یقین ادامه دار است.

وی با اشاره به اجرای بسیار خوب طرح شهید «حاج قاسم سلیمانی» در گیلان، گفت: این طرح برای نخستین بار در کشور توسط سپاه قدس گیلان اجرا و اقدامات صورت گرفته به عنوان یک الگو برای دیگر استان‌ها مطرح شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر تسریع در روند شناسایی افراد فاقد بیمه در گیلان، افزود: اهمیت و جایگاه بیمه در بین اقشار مختلف امری غیر قابل کتمان بوده و به این منظور و در راستای اجرای طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه در دستور کار قرار گرفته است.

سردار عبدالله پور نقش بسیجیان در اجرای طرح بیمه سلامت را بسیار مهم دانست و بیان کرد: گیلان در تمامی بخش‌ها پیش‌قراول بوده و اجرای طرح سلامت با مشارکت بسیجیان و گروه‌های جهادی در استان در حال اجرا است.

وی با اشاره روند رو به رشد شناسایی افراد فاقد بیمه در گیلان توسط سپاه قدس گیلان، تصریح کرد: تمامی نیروهای بسیجی در تمامی شهرستان‌های استان به طور شبانه روزی در حال فعالیت هستند و تاکنون بیش از ۲۶ هزار فرد فاقد بیمه در گیلان و در تمامی ۱۷ شهرستان استان شناسایی و به بیمه سلامت معرفی شدند.

فرمانده سپاه قدس گیلان یکی از اهداف مهم سپاه پاسداران را رفع کامل محرومیت زدایی در کشور دانست و گفت: کاهش هزینه‌های درمانی و همچنین محرومیت‌زدایی یکی از اهداف سپاه قدس گیلان در اجرای این طرح بوده زیرا با انجام طرح بیمه سلامت ۷۰ درصد هزینه‌های سرپایی و ۹۰ درصد هزینه‌های بیمارستانی رایگان صورت گرفته و این مهم در بخش پزشکان متخصص هم تعریف شده است.

سردار عبدالله پور ادامه داد: در این طرح بسیجیان و گروهای جهادی از طریق مراجعه حضوری در منازل افراد و یا تماس تلفنی اطلاعات افراد بدون بیمه را دریافت می‌کنند.