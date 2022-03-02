به گزارش خبرنگار مهر میثم پیله فروش ظهر امروز در جلسه معارفه مدیرکل جدید اقتصاد و دارایی استان قزوین با بیان اینکه باید تمرکز ویژه ای بر سرمایه گذاری در استان قزوین صورت بگیرد، اظهار کرد: یکی از رسالتهای مهم این اداره کل در دولت جدید فراهم کردن بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری است.

وی افزود: لازم است شرکت‌های خدمات سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی اداره و توسط اداره اقتصاد و دارایی نظارت شود.

معاون اقتصادی استاندار قزوین با بیان اینکه نیاز است فرصت‌های سرمایه گذاری با هماهنگی دستگاه‌های مربوط به ویژه سند آمایش به روز رسانی شود، عنوان کرد: نیاز است مشوق‌های سرمایه گذاری در قزوین دقیق و روشن باشد.

پیله فروش تصریح کرد: همه مجوزهای صادره باید فقط از طریق پنجره واحد صورت گیرد و اینگونه نباشد که سرمایه گذاری در استان انجام شود و در پنجره واحد نباشد.

وی با بیان اینکه مجوزهای اعلامی با جدیت پیگیری شود، تصریح کرد: نظارت بر شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی با جدیت دنبال شود.

معاون اقتصادی استاندار قزوین از تلاش برای افزایش اختیارات استان در پرونده‌های بانکی و مالیاتی خبر داد و اضافه کرد: نظارت بر منابعی که دولت در اختیار بانک‌ها قرار داده از جمله تبصره ۱۸ در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای استان دنبال شود.

وی با اشاره به وقوع برخی حوادث در استان قزوین در سالهای اخیر تاکید کرد: بیمه واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای پرخطر که بیمه ندارند جزو اولین‌های مدیریت جدید باشد.

پیله فروش در پایان با بیان اینکه جمع آوری دقیق اموال دولت و برنامه برای استفاده بهینه از آنها ادامه یابد یادآور شد: روش‌های جدید تأمین مالی به شرکت‌ها و سرمایه گذارها آموزش داده شود تا اتکای صرف به بانک تعدیل شود.