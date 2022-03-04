نهاد تربیتی در مدارس تقویت شود/ ضرورت توجه به آموزش قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در آئین نماز عبادی سیاسی جمعه شهر دامغان به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته تربیت بیان کرد: با تقویت امور تربیتی در مدارس، اعتقادات دانش آموزان نیز تقویت می‌شود لذا مدارس باید به این اصل مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه نهاد تربیتی در مدارس تقویت شود گفت: با برنامه‌های تقویتی و معنوی است که استعدادهای قرآنی در بین دانش آموزان شناسایی و شکوفا می‌شوند و می‌توانیم نسلی مأنوس به معنویات و قرآن را در آینده ایران اسلامی شاهد باشیم.

امام جمعه دامغان با اشاره به حمله نظامی روسیه به اوکراین و سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیان داشت: تحریک کننده حمله نظامی روسیه به اوکراین آمریکا محسوب می‌شود هرچند جمهوری اسلامی ایران مخالف جنگ است اما آمریکا عامل اصلی وقوع حمله نظامی روسیه به اوکراین بود زیرا همیشه این کشور بحران ساز است.

رستمیان همچنین با اشاره به ایام درختکاری و هفته منابع طبیعی ابراز کرد: برای مواظبت و محافظت از منابع طبیعی باید از همه تشکل‌ها استفاده کرد زیرا منابع طبیعی ثروت یک جامعه است و باید به دیگر نسل‌ها منتقل شود.

وی به جشن احسان و نیکوکاری و سالروز تأسیس کمیته امداد نیز اشاره کرد و با بیان اینکه این نهاد با خدماتی که با کمک به محرومان جامعه کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است، ابراز داشت: کمیته امداد یک نهاد انقلابی بوده که این نهاد پل ارتباطی بین ثروتمندان با محرومان جامعه را فراهم می‌کند و باید کمک‌های صورت گرفته با محرومان جامعه هدفمند باشد.

امام جمعه دامغان تصریح کرد: تأسیس مراکز نیکوکاری از دیگر اقدامات و ابتکارات نهاد انقلابی کمیته امداد است که این مراکز نیز توانستند با کمک‌های مردمی و خیرین خدمات خوبی به محرومان جامعه داشته باشند.