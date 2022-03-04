جشنواره بین المللی فیلم منجی نیمه شعبان امسال آغاز بکار می کند

حجتالاسلام یاسین حسینآبادی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مقوله هنر به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای انتقال مفاهیم دینی و در رأس آنها هنر سینما اظهار کرد: با این وجود و در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز فیلمی در خور شأن و در ارتباط با امام زمان (عج) به صورت شاخص ساخته نشده است.
وی افزود: بر این اساس همواره دغدغه تولید آثار نمایشی با محوریت شخصیت امام عصر (عج) و نائبان ایشان و مسائل مربوط به مهدویت وجود داشته چرا که جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه نیز بر همین اساس شکل گرفتهاند و «مهدویت» به عنوان مولفهای امیدآفرین، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف حکومت دینی دارد.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران خاطرنشان کرد: به این ترتیب ایده اولیه برگزاری جشنواره فیلم منجی با رویکرد فضای مجازی شکل گرفت زیرا تولید آثار سینمایی بلند در توانمندی مجموعههای تخصصی و سازمانهای سینمایی است.
جزئیات برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه ۳۱۳ ثانیهای منجی
وی ادامه داد: به همین دلیل ایده ساخت فیلم کوتاه ۳۱۳ ثانیهای مطرح و در جلسهای با مدیر انجمن سینمای جوان کشور مقرر شد جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه ۳۱۳ ثانیهای منجی با تشکیل شورای سیاستگذاری در نیمه شعبان امسال، اقدامات خود را آغاز کرد.
حسینآبادی تصریح کرد: مرحله نخست جشنواره مختص فیلمنامههایی است که برای ساخت فیلمهای کوتاه با مدت زمان مشخص شده به نگارش درآمدهاند و پس از آن آثاری که قابلیت تبدیل به فیلم داشته باشند با تعامل و مشارکت ویژه مسجد مقدس جمکران و و برخی مجموعههای دیگر، انتخاب خواهند شد.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه مرحله نهایی جشنواره فیلم منجی مربوط به آثار ساخته شده بر اساس فیلمنامههای منتخب خواهد بود گفت: بعد از تشکیل شورای سیاستگذاری در نیمه شعبان امسال، تقویم زمانی جشنواره و دیگر روندهای مورد نیاز، تعیین و از طریق سایت و کانالهای رسمی مسجد جمکران به اطلاع عموم خواهد رسید.
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