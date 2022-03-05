کشف ۱۰۴ کیلوگرم مواد پیش ساز محترقه و منفجره در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بشری در این رابطه گفت: کارکنان انتظامی استان همدان موفق شده اند، بیش از ۴۶۰ هزار انواع مواد محترقه را کشف و ۱۶ نفر نیز دستگیر و با تشکیل پرونده این افراد را تحویل مقامات محترم قضائی دهند.

وی افزود: با توجه به آسیب‌هایی که هرساله مواد محترقه و منفجره به شهروندان وارد می‌کند، برخورد و مقابله با خرید و فروش و نگهداری اینگونه مواد به صورت ویژه در دستور کار است که تاکنون ۱۰۴ کیلو مواد پیش ساز نیز کشف و ضبط شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان تاکید کرد: انتظار داریم تا پایان سال تمامی دستگاه‌های فرهنگی و اصحاب رسانه، آسیب‌های استفاده از مواد محترقه و منفجره را برای مردم تشریح و شهروندان نیز هرگونه اخبار و اطلاعاتی در این خصوص دارند را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.