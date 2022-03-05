آمریکا بار دیگر ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین را رد کرد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: عملیات نظامی روسیه در اوکراین امروز شنبه وارد دهمین روز خود شد. روز گذشته سخنگوی کرملین در سخنانی با اشاره به عملیات نظامی روس‌ها در اوکراین گفت: پوتین در گفتگو با لوکاشنکو تأکید کرد عملیات نظامی طبق برنامه تعیین شده ادامه دارد و به صورت کامل اجرا خواهد شد. وی افزود: چشم انداز مذاکرات روسیه و اوکراین به واکنش کی‌یف به مواضع مسکو بستگی دارد. این مذاکرات باید در سکوت و به دور از هیاهوی رسانه‌ای انجام شود.

افزون بر این، منابع دیپلماتیک از نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوضاع انسانی در اوکراین خبر می‌دهند. این در حالی است که همزمان، مخالفت ناتو با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین انتقاد «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور این کشور را به دنبال داشت. وی در این خصوص گفت: من نمی‌توانم بفهمم چرا متحدان ما تصمیم اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را اتخاذ نمی‌کنند. در ادامه این گزارش، می‌توانید به‌روزرسانی اخبار تحولات در نهمین روز از اقدام نظامی روسیه در اوکراین را دنبال کنید:

۰۵:۲۵ طرح بین المللی انگلیس برای واکنش به عملیات نظامی روسیه در اوکراین

نخست وزیر انگلیس از کشورهای دیگر خواست تا طرحی را که از سوی دولت این کشور درباره اوکراین تهیه شده است، تأیید نمایند.

بوریس جانسون گفت: ابراز حمایت لفظی از تأیید نظم جهانی مبتنی بر قوانین کافی نیست و ما باید از آن در مقابل تلاش‌های مداوم برای بازنویسی قوانین با استفاده از نیروی نظامی حمایت کنیم.

طرح نخست وزیر انگلیس شامل بسیج کمک‌های بشردوستانه بین المللی برای حمایت از اوکراین، کمک به کی یف برای دفاع از خاک این کشور و اعمال حداکثر فشار به روسیه است.

این طرح همچنین مقابله با عادی سازی خزنده با اقدامات روسیه در اوکراین، یافتن راهکارهای دیپلماتیک و طرح فوری جهت تقویت امنیت اروپا را شامل می‌شود.

۰۵:۰۸ اتحادیه اروپا و ناتو از ارسال سلاح به اوکراین دست بردارند

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسکو از اتحادیه اروپا و ناتو می‌خواهد که ارسال تسلیحات به کی یف را متوقف کنند.

۰۵:۰۳ تایید کشت‌اتحادیه اروپا و ناتو از ارسال سلاح به اوکراین دست بردارنده شدن یکی از اعضای هیئت کی یف در مذاکرات با روسیه

وزارت دفاع اوکراین شامگاه شنبه کشته شدن یکی از اعضای هیئت این کشور در دور اول مذاکرات با روسیه را تأیید کرد.

اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد: سه مأمور اطلاعاتی اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در جریان عملیات ویژه کشته شدند که آنها الکسی دولا، والری چبنیف و دنیس کریف هستند.

۰۳:۲۰ آمریکا بار دیگر ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین را رد کرد

ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جریان سفر خود به لتونی، اعمال منطقه پرواز ممنوع در اوکراین را رد و این مسئله را به معنای درگیری با روسیه دانست.

میلی اعلام کرد: ما اینجا هستیم تا به لتونی، مردم لتونی و ارتش لتونی اطمینان دهیم که آمریکا برای کمک به آنها اینجاست. وی ادامه داد: منشور ناتو مانع از هرگونه تجاوز منطقه‌ای روسیه به کشور دیگری به‌ویژه کشوری خواهد بود که مشمول ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی می‌شود.

وی ایده ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین را رد کرد زیرا این امر مستلزم نبرد فعال با نیروهای روسیه است.

۲۲:۵۶ بیش از ۱.۲ میلیون نفر از اوکراین گریختند



بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش از ۱.۲ میلیون نفر از اوکراین به کشورهای همسایه گریخته‌اند.

۲۲:۵۴ ناو هواپیمابر ترومن وارد دریای اژه شد



سی ان ان به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد: ناو هواپیمابر ترومن آمریکا به منظور آمادگی برای هرگونه تشدید تنش‌ها در منطقه وارد شمال دریای اژه شد



۲۲:۵۰ مسکو: اوکراین در یک ماه اخیر ۲۰۰۰ تن سلاح مدرن دریافت کرد



ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: طی یک ماه گذشته، اوکراین ۲۰۰۰ تن سلاح مدرن، مهمات و تجهیزات حفاظتی دریافت کرده است. لندن بیش از ۲۰۰۰ سلاح ضد تانک به کی‌یف منتقل کرده است. در یک ماه و نیم اول سال ۲۰۲۲ (قبل از شروع عملیات ویژه)، تقریباً ۵۰ هواپیمای ترابری نظامی از کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، لهستان و لیتوانی در اوکراین فرود آمدند.

۲۲:۴۰ واکنش آمریکا به درخواست مسکو



وزارت خارجه آمریکا: تحریم‌های جدید علیه روسیه ارتباطی با توافق هسته‌ای ایران ندارد و نباید بر آن تأثیرگذار باشد. روسیه هم در تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منفعت عمومی دارد.



۲۱:۲۵ حضور نفتالی بنت در کرملین

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور با نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرده است. این دیدار در کرملین روی داده و موضوع آن تحولات اوکراین بوده است.

۲۱:۱۸ ناتو به اوکراین سلاح پمپاژ نکند



وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو از اتحادیه اروپا و کشورهای ناتو می‌خواهد تا از پمپاژ سلاح به رژیم کی یف دست بردارند. سامانه‌های استینگر که توسط غرب به اوکراین ارسال می‌شود ممکن است به دست تروریست‌ها بیفتد.

۲۱:۱۵ آنکارا: زلنسکی آماده دیدار با پوتین در ترکیه است



طبق اعلام سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اردوغان آمادگی زلنسکی برای دیدار با پوتین در این کشور را به اطلاع رئیس جمهور روسیه رسانده است.



۲۰:۵۴ رایزنی واشنگتن در مورد جانشین زلنسکی



روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از برخی مقامات آگاه: واشنگتن با متحدان خود در مورد جانشینی زلنسکی در صورت بازداشت یا قتل وی بحث کرده است.

۲۰:۱۵ دور بعدی مذاکرات



خبرگزاری تاس اعلاک کرد: دور سوم مذاکرات روسیه و اوکراین ممکن است روز دوشنبه به مدت ۳ روز برگزار شود.

عضو هیئت مذاکره کننده اوکراینی نیز از برگزاری دور سوم مذاکرات با روسیه در روز دوشنبه خبر داد.

۲۰:۰۰ خسارت‌های اوکراین به روایت مسکو

وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد ۵ فروند جنگنده سوخو و یک بالگرد اوکراین را منهدم کردیم.

در طول کل عملیات، ۲ هزار و ۱۱۹ زیرساخت نظامی اوکراین و ۷۴ نقطه کنترل و مراکز ارتباطی نیروهای مسلح اوکراین از بین رفته است.

۱۹:۴۹ هشدار مسکو به لندن

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پیرامون وضع تحریم‌های جدید انگلیس علیه مسکو و عواقب آن به لندن هشدار داد.

۱۹:۲۸ بمباران شدید در کی یف



منابع خبری از بمباران شدید پایتخت اوکراین از سوی جنگنده‌های روسیه خبر دادند و اعلام کردند که صدای آژیر خطر لحظه‌ای در کی یف قطع نمی‌شود.

شهرداری کی یف پایتخت اوکراین از شهروندان خواست تا به پناهگاه‌ها بروند.

۱۹:۲۰ درخواست‌های زلنسکی از آمریکا



ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در دیدار (مجازی) با قانونگذاران آمریکایی بار دیگر خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع، کمک‌های مرگبار و تحریم نفت روسیه شد.

چاک شومر سناتور آمریکایی امروز اعلام کرد: زلنسکی در دیدار با اعضای کنگره درخواست کرد تا واشنگتن برای کشورش هواپیماهای بیشتری را ارسال کند.



۱۹:۱۸ خسارت‌های نظامی روسیه به روایت اوکراین



رسانه‌های اوکراینی اعلام کردند که دو جنگنده و یک بالگرد روسیه را سرنگون کرده‌اند. این رسانه‌ها اعلام کردند: یک بالگرد روسی در نزدیکی کی یف هدف قرار گرفته و سرنگون شده است. این بالگرد نظامی روس با موشک استینگر هدف قرار گرفته است. منابع اوکراینی از سرنگونی یک جنگنده سوخو بر فراز خارکیف و یک هواپیمای نظامی روس بر فراز شهر نیکلایف خبر دادند.

۱۹:۱۵ اوکراینی‌ها پایگاه‌های پر از تجهیزات نظامی در خرسون را ترک کردند



وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ارتش اوکراین مواضع خود را در استان خرسون ترک کرد. آنها پایگاه‌های پر از تجهیزات و سلاح را ترک کرده‌اند. نیروهای روسیه کنترل این پایگاه نظامی اوکراین در استان خرسون را به دست گرفته‌اند.

۱۹:۰۰ بلومبرگ: نفت به ۱۸۵ دلار می‌رسد



شبکه تلویزیونی بلومبرگ خبر داد: کارشناسان نسبت به افزایش قیمت نفت به ۱۸۵ دلار به دلیل تحولات مرتبط با عدم خرید نفت روسیه هشدار دادند.



۱۸:۴۵ گلوله باران یکی از انبارهای مهمات ارتش اوکراین در منطقه خرسون از سوی روسیه



۱۸:۳۰ توقف فعالیت چند رسانه اروپایی در روسیه

دویچه وله خبر داد شبکه اول رادیو و تلویزیون آلمان (ARD) و همچنین کانال دو تلویزیون آلمان (ZDF) به بهانه تحولات جاری در اوکراین پخش گزارش‌های خود از مسکو را به حالت تعلیق در می‌آورند.



همچنین خبرگزاری اسپانیا از تعلیق موقت کار خود در روسیه خبر داد.

۱۸:۲۶ دیدبان حقوق بشر: رفتار نابرابر اوکراین با خارجی‌ها را مستندکردیم

دیده‌بان حقوق بشر امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما رفتار نابرابر بین اوکراینی‌ها و خارجی‌هایی که سعی در تَرک اوکراین دارند را مستند کرده‌ایم.

۱۷:۵۹ اعتراض کتبی روسیه به آمریکا



وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز مراتب اعتراض کتبی مسکو را در رابطه با اظهارات تحریک آمیز سناتور آمریکایی (لیندسی گراهام) به سفیر آمریکا در روسیه تحویل داده است. در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: مسکو اظهارات گراهام، سناتور آمریکایی در مورد پوتین را یک درخواست تروریستی می‌داند.

۱۷:۴۰ بازداشت یک شبه نظامی اوکراینی در کریمه



اسپوتنیک خبر داد سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) یک شبه نظامی اوکراینی را در کریمه بازداشت کرد

۱۷:۰۰ ساکنان ایربین تخلیه شدند



روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز ادعا کرد: ساکنان شهر ایربین در شمال غربی کی یف پایتخت اوکراین تخلیه شدند.

۱۶:۳۸ پوتین: تحریم‌ها علیه روسیه همانند اعلان جنگ است

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: تصمیم برای انجام عملیات ویژه در اوکراین تصمیمی دشوار بود.

پوتین افزود: موضع غرب در قبال اوکراین تئاتری پوچ است که سیاه را سفید و سفید را سیاه می‌نامد. روسیه حضور شبه‌نظامیان از خاورمیانه (غرب آسیا) در اوکراین را مشاهده کرده است، آنها از دستگاه‌های انتحاری علیه ارتش روسیه استفاده می‌کنند؛ اما موفق نشدند. تحریم‌ها علیه روسیه همانند اعلان جنگ است.



این سناتور آمریکایی در اقدامی که نقض قوانین بین المللی به شمار می‌آید، خواستار ترور پوتین شده بود.

۱۶:۳۳ منابع نظامی اوکراین اعلام کردند: ۴ بالگرد نیروهای روسی را در میکولایف سرنگون کردیم

۱۶:۱۴ منابع روسی از صدای انفجارهای شدید در منطقه ماریوپل خبر دادند

۱۵:۲۹ وزیر خارجه اوکراین: در صورت حصول نتیجه با همتای روس دیدار می‌کنم

وزیر امور خارجه اوکراین می‌گوید در صورتی که در جریان گفتگو با همتای ترکیه‌ای خود به این نتیجه برسد که دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می‌تواند به نتیجه برسد، با دیدار با وی در ترکیه موافقت خواهد کرد

۱۵:۲۳ به گزارش خبرنگار ریانووستی، چندین انفجار در منطقه ماریوپل به صدا درآمد، ستون‌هایی از دود غلیظ سیاه در خود شهر قابل مشاهده است

۱۵:۲۲ فیگارو نوشت: دولت فرانسه به شرکت‌های فرانسوی توصیه کرد که روسیه را با عجله ترک نکنند

۱۵:۱۷ وزارت دفاع روسیه خبر داد: نازی‌های اوکراین نزدیک به ۵ هزار خارجی را به اسارت گرفته‌اند

۱۵:۱۰ وزارت دفاع روسیه: توقف موقت عملیات باعث بهبود وضعیت نیروهای اوکراین شد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: توقف موقت عملیات در منطقه ماریوپول و ولنوواخا فقط باعث بهبود وضعیت گردان‌های اوکراین و افزایش نیروی آنها شد.

با توجه به توافق توقف درگیری ساعت ۱۰:۰۸ از ماریوپول و از ۱۰:۱۱ از ولنوواخا مواضع نیروهای مسلح روسیه مورد حمله توپخانه‌ای قرار گرفت.

۱۴:۵۴ لاوروف: اوکراین اجازه خروج دانشجویان خارجی از خارکیف را نداد

لاوروف می‌گوید: نیروهای اوکراینی به روسیه اجازه خارج کردن دانشجویان خارجی از خارکیف را ندادند

وی افزود: زلنسکی به دنبال تحریک ناتو و روسیه برای درگیر شدن با یکدیگر است.

۱۴:۲۴ انگلیس از شهروندانش خواست چنانچه حضورشان در روسیه ضرورتی ندارد، این کشور را ترک کنند

۱۲:۵۷ زلنسکی گفت: اوکراین تمام تلاش خود را می‌کند تا هماهنگی‌ها در مورد کریدورهای بشردوستانه مثمر ثمر واقع شود

۱۲:۵۵ وزارت خارجه بلاروس اعلام کرد: وزیر خارجه بلاروس و همتای روس وی درباره گشودن کریدورهای بشردوستانه برای خروج اتباع خارجی از اوکراین گفتگو کردند

۱۲:۳۱ سازمان ملل گزارش داد؛ آوارگی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آغاز جنگ اوکراین

آخرین آمارهای سازمان ملل حاکی از آن است که از زمان آغاز جنگ در اوکراین بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این کشور فرار کرده‌اند و بدین صورت تعداد افراد گریخته از جنگ به ۴ میلیون نفر رسید.

بنابراین گزارش بیش از ۳۷ میلیون نفر در اراضی تحت کنترل «کی‌یف» زندگی می‌کنند که این مناطق شامل شبه جزیره «کریمه» و مناطق تحت کنترل روس گراهای شرق اوکراین نمی‌شود.

۱۱:۵۴ معاون نخست وزیر اوکراین می‌گوید انتظار می‌رود بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ماریوپل تخلیه شوند

۱۱:۴۱ وزارت دفاع انگلیس: حملات هوایی و توپخانه‌ای روسیه به اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته نسبت به روزهای گذشته کمتر شده است

۱۰:۴۲ نیروهای روسی بیش از ۲۰۰۰ زیرساخت نظامی اوکراین را منهدم کردند

وزارت دفاع روسیه امروز شنبه بیانیه‌ای را در خصوص آخرین تحولات مربوط به جنگ اوکراین صادر کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات نظامی نیروهای این کشور در اوکراین بیش از ۲۰۰۰ زیرساخت نظامی آن منهدم شده است.

۰۹:۵۸ توافق روسیه و اوکراین برای آتش‌بس‌های موقت

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که درباره کریدورهای بشردوستانه و مسیرهای خروج غیرنظامیان با طرف اوکراینی توافق شده است.

امروز، از ساعت ۱۰ صبح به وقت مسکو، تبادل آتش متوقف و مسیرهای بشردوستانه برای خروج غیرنظامیان از ماریوپل و ولنوواخا باز می‌شود.

۰۸:۵۱ فرانس پرس: شهر «ماریوپل» در محاصره کامل نیروهای روسیه است

فرانس پرس به نقل از شهردار «ماریوپل» از محاصره کامل این شهر بندری در شرق اوکراین خبر داد حال آنکه پیشتر، آب و برق شهر قطع شده و ذخایر غذایی هم رو به اتمام است. کنترل روسیه بر این شهر مهم می‌تواند به ایجاد کریدور زمینی میان کریمه و جمهوری‌های لوهانسک و دونتسک منجر شود.

۰۸:۰۲ کاخ سفید: به دنبال کاهش واردات نفت روسیه هستیم

کاخ سفید اعلام کرد: به دنبال کاهش واردات نفت روسیه و در عین حال اطمینان از تأمین ذخایر جهانی هستیم. در این رابطه با کنگره در تماس می‌مانیم.

۰۷:۵۷ سی ان ان پخش برنامه‌های خود را از روسیه متوقف کرد

سی ان ان پخش برنامه‌های خود را از روسیه متوقف کرد حال آنکه بی بی سی، سی بی سی کانادا و بلومبرگ هم به طور موقت و در پی تصویب قانون رسانه‌ای جدید روسیه، فعالیت‌های خود را در این کشور به حال تعلیق درآوردند.

۰۷:۳۵ سخنگوی وزارت دفاع اسلواکی اعلام کرد که این کشور قصد ندارد هواپیماهای خود را به اوکراین منتقل کند

۰۵:۳۰ آنتونی بلینکن: ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین به جنگ با روسیه منجر می‌شود

وزیر امور خارجه آمریکا گفت که تلاش غربی‌ها برای اعمال منطقه پرواز ممنوع در اوکراین به جنگ با روسیه منجر خواهد شد و واشنگتن نمی‌خواهد به این صورت عمل کند. آنتونی بلینکن در نشست وزرای خارجه ناتو گفت که ایالات متحده همچنان برای تشدید تحریم‌ها علیه مسکو و نیز راهکارهای دیپلماتیک با روسیه درباره حل و فصل بحران اوکراین آمادگی دارد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که واشنگتن در کاهش میزان نفت در بازار منفعت راهبردی ندارد اما اعمال تحریم علیه بخش انرژی روسیه را بعید نمی‌داند. آنتونی بلینکن همچنین از روسیه خواست تا عملیات نظامی در نزدیکی مراکز هسته‌ای اوکراین را متوقف نماید. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که کاخ سفید از کنگره خواسته است تا با کمک ۱۰ میلیارد دلاری جهت حمایت از اوکراین موافقت کند.

۰۴:۴۵ نماینده روسیه در شورای امنیت: خرابکاران اوکراینی مورد حمایت غرب هستند

«واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در نشست شورای امنیت برای بررسی تحولات جنگ اوکراین به ویژه حوادث مربوط به نیروگاه هسته‌ای «زاپروژیا» نبنزیا ضمن تکذیب حمله راکتی نیروهای روسیه به این نیروگاه هسته‌ای گفت: نیروهای روسیه از دو نیروگاه چرنوبیل و زاپروژیا محافظت می‌کنند و در حال حاضر یک گروه کارشناس روس در دو نیروگاه چرنوبیل و زاپروژیا مستقر هستند. یک گروه خرابکار اوکراینی یک مرکز آموزشی را در نزدیک نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا به آتش کشیدند.

وی افزود: شماری از اتباع کشورهای خارجی از جمله هند، ویتنام و اندونزی توسط ناسیونالیست‌های اوکراینی گروگان گرفته شده‌اند. ناسیونالیست‌های افراطی از رسیدن غیرنظامیان به کریدورهای امن جلوگیری کرده و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند اما روسیه برای تخلیه همه اتباع خارجی تلاش می‌کند.

نبنزیا تصریح کرد: ما علاقه مند به حفظ ایمنی هسته‌ای در اوکراین هستیم چرا که فاجعه چرنوبیل را تجربه کرده‌ایم. منافع ما اقتضا می‌کند نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین در امنیت باشند زیرا در صورت وقوع هر حادثه‌ای ما بیشترین آسیب را می‌بینیم. در حال حاضر برای امنیت ۶ نیروگاه هسته‌ای اوکراین هیچ تهدیدی وجود ندارد.

وی ادامه داد: نشست امروز شورای امنیت تلاش دیگری از سوی مقامات کی‌یف برای ایجاد هیستری مصنوعی در مورد اوکراین است. تبدیل اتفاقات دیروز به یک فاجعه هسته‌ای شما (حاضران در نشست شورای امنیت) را به محافظان افراطیون در اوکراین تبدیل می‌کند. این گروه‌های مسلح هستند که امنیت منطقه را تهدید می‌کنند و این گروه‌ها مورد حمایت کشورهای غربی هستند.‌

نماینده روسیه گفت: هدف ما جلوگیری از سو استفاده نیروهای تروریستی در اوکراین از اوضاع فعلی برای انجام اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای است و خرابکارهای اوکراینی بود که یک مرکز آموزشی را در نزدیک نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا به آتش کشیدند. ما پیامی در مورد کنترل خودروهای سازمان ملل توسط ناسیونالیست‌های افراطی دریافت کردیم و توضیحی برای آن می‌خواهیم.

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