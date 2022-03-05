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۱۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۴۷

معاون استاندار مازندران:

۱۵۰ هزار هکتار از مزارع مازندران نیازمند زهکشی است

۱۵۰ هزار هکتار از مزارع مازندران نیازمند زهکشی است

ساری- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران زهکشی اراضی را از جمله نیازهای استان برشمرد و گفت: ۱۵۰ هزار هکتار از مزارع نیازمند زهکشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور ظهر شنبه در مراسم معارفه سرپرست جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان نیازمند زهکشی است، اظهار داشت: زهکشی اراضی از جمله مصوبات و درخواست‌های استان در سفر آتی هیئت دولت به استان است.

وی رفع مشکلات زیرساختی حوزه کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون، ارائه تسهیلات و صادرات محصولات کشاورزی را از دیگر درخواست‌ها بیان کرد و گفت: این مسائل در سفر آتی رئیس جمهور به استان بررسی و پیگیری می‌شود.

وی با اظهار اینکه اصلاح نژاد دام و تولید بذر از دیگر راهبردهای استان به شمار می‌رود، تکمیل پایانه‌های محصولات کشاورزی و شیلاتی را از دیگر نیازمندی‌ها برشمرد و به تولید ۷۲ نوع محصول کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: مازندران رتبه اول تولید ۱۴ محصول را در کشور دارد.

خیریان پور با اظهار اینکه دولت سیزدهم توجه ویژه ای به امنی غذایی دارد، افزود: ۱۷ هزار هکتار آب بندان در استان وجود دارد که در این بخش نیز مصوبات خوبی درنظر گرفته شده است.

معاون استاندار مازندران زراعت چوب و توسعه فضای سبز را از دیگر برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: تاکنون دو میلیون و ۳۰۰ هزار اصله نهال در ۴۰۸ کیلومتر ازحاشیه راه‌های استان غرس شده است.

در این مراسم از تلاش‌های عزیزالله شهیدی فر رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی تقدیر و حسن عنایتی به عنوان سرپرست جدید معرفی شد.

کد مطلب 5439182

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