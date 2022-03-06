به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد غلام نژاد گفت: متأسفانه دو هم استانی طی ۲۴ ساعت گذشته بر اثر ابتلاء به کووید ۱۹ جان خود را از دست داد.
وی بیان کرد: هم اکنون ۱۴۱ بیمار در بیمارستانهای استان بستری هستند که ۷۶ نفر از این بیماران مبتلای قطعی و ۱۷ نفر در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان هستند.
وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۹۲ هزار و ۲۳۶ نفر بهبود یافته گزارش شده است.
غلام نژاد اضافه کرد: از ۲۵۴ نمونه پی سی آر و رپید تست دریافت شده از آزمایشگاههای استان دریافت شده که حدود ۵۰ درصد موارد مثبت بودند که بیشترین موارد مثبت در شهرستانهای بویراحمد و کهگیلویه بود.
غلام نژاد بیان کرد: با توجه به ماهیت این بیماری، تکمیل واکسیناسیون، رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی، حفاظت فردی و استفاده از ماسک و عدم حضور در تجمعات ضروری است.
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