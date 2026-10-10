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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

پرداخت بیش از ۳۷۱۱ میلیارد عوارض ارزش افزوده در لرستان

پرداخت بیش از ۳۷۱۱ میلیارد عوارض ارزش افزوده در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل امور مالیاتی لرستان از پرداخت بیش از سه هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش عوارض ارزش افزوده در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، مجموع عوارض پرداخت‌شده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به بیش از ۳ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان رسید.

وی افزود: از این میزان، حدود یک‌هزار و ۶۶ میلیارد تومان به شهرستان خرم‌آباد و ۶۸۸ میلیارد تومان به شهرستان بروجرد اختصاص یافته است.

عوارض ارزش افزوده؛ پشتوانه توسعه شهری و روستایی

کرماجانی با تأکید بر اهمیت این منابع در تأمین مالی مدیریت شهری و روستایی بیان کرد: عوارض ارزش افزوده می‌تواند در اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه معابر، بهبود خدمات عمومی و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز شهروندان و روستاییان نقش مؤثری داشته باشد.

آثار ملموس نظام مالیاتی در زندگی مردم

مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان تصریح کرد: پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بخشی از آثار ملموس نظام مالیاتی در زندگی مردم است و زمینه بهره‌مندی مناطق شهری و روستایی از منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی در پایان، مشارکت مؤدیان در انجام تکالیف قانونی مالیاتی را در تأمین منابع عمومی و پشتیبانی از روند توسعه و آبادانی استان مؤثر دانست.

کد مطلب 6973265

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