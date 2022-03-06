به گزارش خبرگزاری مهر، جواد فرهمند نژاد اظهار کرد: قرآن‌های منسوب به امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) در گنجینه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری موزه آستان قدس رضوی به نمایش گذاشته شد.

وی ادامه داد: در این گنجینه قرآن‌هایی نفیس با دستخط منسوب به ائمه اطهار (ع) به نمایش درآمده است که در این میان، مصحف شریف امام حسین و امام سجاد (ع) در ایام ولادت ایشان به‌طور ویژه برای علاقمندان به نمایش گذاشته می‌شود.

مسئول گنجینه قرآن و هدایای رهبری آستان قدس رضوی بیان کرد: چهار برگ اول این جزوه قرآنی از ابتدای سوره مبارکه سجده تا اواخر آیه ۱۲ بوده و برگ پنجم از اوایل آیة ۷ تا اوّل آیة ۱۱ سوره احزاب را در بر دارد.

وی افزود: در برگ ششم این جزوه از اواخر آیة ۴ تا اواسط آیه ۸ سوره سبا، برگ هفتم از اواخر آیه ۱۲ تا اوایل آیه ۱۶ سوره لقمان و برگ هشتم نیز از اوایل آیه ۱۹ تا آیه ۲۰ سوره مبارکه سبا نگاشته شده است.

فرهمندنژاد نگارش این جزوه را به خط کوفی خوش در ۹ سطر با مرکّب مشکی در فضایی به ابعاد ۵/۱۳ در ۷/۷ سانتی متر عنوان کرد و گفت: در انتهای آن، ترقیم «کتبه حسین بن علی» همراه با یادداشت تشرّف به زیارت «شاه اسماعیل صفوی» در سال ۹۲۱ ق به چشم می‌خورد.

مسئول گنجینه قرآن و هدایای رهبری آستان قدس رضوی تصریح کرد: این اثر توسط مقام معظم رهبری در اسفند ۱۳۸۳ خورشیدی وقف آستان مقدس رضوی شده است.

وی به معرفی قرآن منسوب به دست‌خط امام سجاد (ع) پرداخت و گفت: این مصحف شریف، شامل سوره بقره تا سوره ناس است که در ۳۶۱ ورق پوست آهوی نخودی‌رنگ در اندازه ۳۲ در ۲۰ سانتی‌متر به خط کوفی ۱۶ سطری کتابت شده است، جلد این اثر ارزشمند، ساغری مشکی است و در برگ آخر آن، سوره ناس در سه سطر آمده و ترقیمه «کتبه المنتظر بوعده علی بن‌الحسین بن علی‌بن ابی‌طالب» به چشم می‌خورد.

فرهمندنژاد ضافه کرد: تمام قرآن در سال ۱۲۹۴ در زمان تولیت مرحوم «میرزا سعیدخان متولی باشی» توسط ملاحسین صحاف‌باشی متن و حاشیه شده و دارای هشت عرض دید از سال ۱۲۹۶ تا ۱۳۴۲ هجری است و مُهر متولی‌های آستان قدس رضوی در اواخر دوره قاجار بر اوراق این قرآن مشاهده می‌شود.

وی جزوه قرآنی منسوب به امام حسین (ع) را از شاهکارهای دوره اسلامی برشمرد و گفت: این قرآن در ۸ ورق از جنس پوست نگاشته شده است.