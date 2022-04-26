الزام وزارتین علوم و بهداشت برای تخصیص بودجه ساخت خوابگاه متاهلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر فاطمه محمدبیگی درحاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در بخش دانشگاهی در جمع دانشجویان علوم پزشکی تهران با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: با شناسایی چالش‌های خانواده‌ها در راه فرزندآوری، تلاش شد برای هر کدام راه حل قانونی تدوین کنیم.

وی افزود: برای نمونه یک زن و شوهر دانشجو برای فرزندآوری یک دوران تحصیل ۴ تا ۷ ساله در دانشگاه‌ها دارند و فرزندآوری آن‌ها به دلیل نبود خوابگاه متأهلی، مقدار بسیاری پایین حق الزحمه وام دانشجویی، مسائلی، چون نداشتن مرخصی زایمان یا اعطای سخت آن به خانم یا سنواتش در تحصیل محاسبه می‌شود.

تکلیف وزارت علوم و وزارت بهداشت برای ساخت خوابگاه‌های متأهلی دانشجویان

محمدبیگی افزود: برای همه موارد مذکور، بندهای قانونی قرار داده شده و حتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردیم تا ۱۰ درصد از بودجه عمرانی خود را به ساخت خوابگاه‌های متأهلی دانشجویان اختصاص دهند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تعداد خوابگاههای متاهلی در طول دهه گذشته به شدت روند کاهشی داشته اند و از اولویت برنامه های وزارت بهداشت و علوم خارج شده بودند و خیلی از خوابگاه های متاهلی به دلیل قدمت بالا یا مخروبه و یا تغییر کاربری پیدا کردند که ما در مجلس شورای اسلامی، اولین اقدامی که کردیم این بود که برای این موضوع قانون نوشتیم و وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت راه و شهررسازی را مکلف کردیم در مسیر تحقق اهداف، اقدامات لازم را ان انجام دهند.

محمد بیگی خاطرنشان کرد: اکنون وزیر بهداشت، وزیر راه و شهرسازی و وزیر علوم مکلف شدند ۱۰ درصد از بودجه های عمرانی خود را صرف تجهیز، ترمیم و ساخت خوابگاههای متاهلی کنند. به هرحال احداث این خوابگاهها در مسیر اجرای قانون جوانی جمعیت از اهمیتخاصی برخوردار است و ما این بارتلاش خواهیم کرد خوابگاههای متاهلی را با معماری بهتری طراحی کنیم و قرار شد از این به بعد در مسیر مساحت خوابگاههای متاهلی کوچک نباشد و حداقل بالای۶۰ متر مربع باشد و حداقل برای دو یا سه فرزند، آماده پذیرش باشد.

ساخت و تجهیز خوابگاه های متاهلی دانشجویان به عنوان مصوبات سفر استانی

وی خاطرنشان کرد: به هرحال در حال مذاکرات اجرای قانون هستیم و خوشبختانه وزارت بهداشت، وزارت کشور ودولت با تشکیل قرارگاه جمعیت و خانواده، مسیر خوبی را درحال طی کردن هستند و مقرر شد وزیر بهداشت با هر سفری که به همراه رئیس جمهوری به اقصی نقاط کشور می رود، بخشی از مصوبات آن سفر، ساخت و تجهیز خوابگاه های متاهلی دانشجویان باشد و انشاءالله از ترم آینده این جهش و تحول را در حوزه خوابگاه های متاهلی خواهیم دید.

احداث دانشکده‌های ویژه برای تربیت متخصصان زنان و زایمان

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با اشاره به اقدامات قرارگاه عملیاتی حمایت از سلامت خانواده و جوانی جمعیت با هدف عملیاتی شدن قانون جمعیت گفت: با راه اندازی این قرارگاه ایجاد زایشگاه‌های طبیعی، توجه درمان ناباروری، احداث دانشکده‌های ویژه برای تربیت متخصصان زنان و زایمان، رسیدگی به وضعیت شرایط بهداشتی، ارتقای سلامت کودکان و… از جمله اقداماتی است که در جزییات عملکرد آن قرار می‌گیرد؛ در ضمن این قرارگاه می‌تواند رابطه‌ای بین معاونت‌های اجرایی وزارت بهداشت باشد.

محمد بیگی با ارائه گزارشی از فعالیتهای مجلس در حوزه جوانی جمعیت و حوزه دانشجویی و سلامت اظهار داشت: از زمان تشکیل مجلس یازدهم، بلافاصله ما در مجلس، کمیته جمعیت و حمایت از خانواده را در کمیسیون بهداشت درتیرماه ۹۹ تشکیل دادیم. همان موقع ما سعی کردیم از جنبه نگاه حمایتی از خانواده، مشکلات دانشجویان حوزه سلامت را بررسی کنیم. چرا که اگر قرار باشد جامعه ای سالم داشته باشیم، اول خود ارائه کنندگان حوزه سلامت و دانشجویان این حوزه باید صحیح، سالم وپرانرژی باشند.

دانشجویان ما علیرغم میل باطنی به دلیل نبود امکانات قادر به تشکیل خانواده و به تبع آن فرزندآوری نیستند

وی اظهار داشت: بازخورد مشکلات و گزارش های متعددی از حوزه دانشجویی و فرهنگی به ما رسید مبنی بر اینکه نارضایتی در حوزه عدم ارائه خدمات به دانشجویان متاهل در زمینه مهدکودک، مرخصی زایمان، کمک به ازدواج دانشجویی، اختصاص وامهای صندوق رفاه دانشجویی و.. وجود دارد و بخشی از دانشجویان ما علیرغم میل باطنی برای تشکیل خانواده، به دلیل نبود امکانات مثل خوابگاه متاهلی یاکمبود میزان حق الزحمه و حقوق و دستمزد کم در دوران دستیاری، عملا قادر به تشکیل خانواده و به تبع آن فرزندآوری نیستند.

این نماینده مجلس گفت: ازطرف دیگر، جو نگرشی و فرهنگی منفی با سبک زندگی غربی در حوزه دانشگاهها بخصوص دانشگاه های علوم پزشکی نیز گاها اجازه نمی دهد که کسی متاهل شود.

محمدبیگی گفت: در کمیسیون، طرح مساله کردیم و فعالان دانشجویی و نمایندگان رزیدنتها به مجلس آمدند و جلسات متعددی تشکیل شد که ماحصل آن این بود که مقدار وامهای صندوق رفاه دانشجویی را سه برابر کردیم یا وام ودیعه مسکن دوبرابر شد و یا در مسیر تجهیز وساخت خوابگاه های متاهلی اقداماتی انجام دادیم.

افزایش میزان مرخصی زایمان مادران دانشجو در مسیر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

وی گفت: مبلغ ۳۰ میلیارد تومان دو سال پیش برای ترمیم پاویون های استراحت دانشجویان و پرستاران و پزشکان در دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص دادیم و یا اینکه میزان مرخصی زایمان مادران دانشجو را در مسیر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده افزایش دادیم و چندین اقدام حمایتی از مادران و پدران دانشجو کردیم.

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: البته در این مسیر برخی از اقدامات تصویب و برخی نیز موردتصویب قرار نگرفت اما بیشتر موضوعات به عنوان بندهایی از قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت از جمله دستمزد حوزه دستیاری پزشکی به دوبرابر افزایش یافت. در این مدت در مجلس سعی کردیم دردمندانه، مشکلات حوزه دانشجویی و حوزه حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت و موضوع تشکیل خانواده، فرزندآوری و فرزندپروری دانشجویان را به صورت یک بسته ویژه در نظربگیریم و شرایط را برای دانشجویان تسهیل کنیم.

وی به پایین بودن سرانه پزشکان در کشور نسبت به میانگین جهانی اشاره کرد و گفت: سرانه پزشکان متخصص و همچنین دندانپزشکان نیز کمتر از میانگین جهانی است . ضمن اینکه سرانه تخت بیمارستانی نیز نسبت به میانگین جهانی، پایین تر است. اگر می بینید دولت، شورای انقلاب فرهنگی و مجلس موضوع افزایش ظرفیت پزشکی را دنبال می کند به دلیل کمبود پزشک و جبران این موضوع است.

محمدبیگی خطاب به دانشجویان علوم پزشکی گفت: شما با خیال راحت به ادامه تحصیل بدهید و نسبت به این موضوع نگرانی وجود نداشته باشد چرا که بازار کار شما که در حوزه سلامت هستید، کم نخواهد شد. من قبول دارم که نزدیک به ۴۰ هزار پزشک بیکار در کشور وجود دارد که البته اصرار دارم برای حل معضل کمبود پزشک در نقاط مختلف کشور از ظرفیت این ۴۰ هزار پزشک استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه یکسری از پزشکان نه از روی تعهد و علاقه بلکه به زور خانواده پزشک شده اند و الان می بینیم که متاسفانه برخی ها به کار ساخت و ساز روی آورده اند اما اینها با هزینه بیت المال پزشک شده اند و باید تعهدی نسبت به خدمت خود به بیماران در حوزه نظام سلامت داشته باشند.

باید بتوانیم ۴۰ هزار پزشک بیکار را ساماندهی کنیم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ما باید بتوانیم این ۴۰ هزار پزشک بیکار را ساماندهی کنیم و طی شاخصه بندی هایی، آن گروه از پزشکان که تمایل به فعالیت در حوزه سلامت و کلینیک دارند با یک بازتوانی و بازآموزی، به چرخه فعالیت برگردانیم و از آنها تعهد بگیریم و بخواهیم که در سیستم سلامت کشور کار کنند. و همچنین کارانه پزشکان را افزایش دهیم که آن عده از پزشکان که در حوزه های دیگر مشغول به فعالیت هستند به کارشان برگردند. ضمن اینکه باید در بازتوزیع جغرافیایی پزشکان، عدالت را رعایت کنیم.

محمد بیگی با تاکید براینکه باید در بازتوزیع جغرافیایی پزشکان، عدالت رعایت شود، اظهار داشت: ۵۰ درصدپزشکان ما در ۵ شهر تهران، مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان فعالیت دارند و جالب اینکه بقیه مناطق کشور از کمبود شدید پزشک رنج می برند. باید مقررات و تسهیلاتی ایجاد کنیم که پزشکان حتی در شهرها و روستاهای کوچک شرایط اسکان را داشته باشند.

وی گفت: متاسفانه گروه علوم پزشکی در این زمینه مظلوم واقع شده است. اگر پزشکی بخواهد آزمایشگاه یا کلینیک یا مطبی و بیمارستانی احداث کند باید وام ۱۸ تا ۲۸ درصدی بگیرد در صورتی که برای افرادی که می خواهند مثلا کارگاه یا صنایعی در شهری ایجاد کنند وامهای کم بهره دریافت می کنند. متاسفانه در نظام سلامت اجحاف زیادی به گروه های پزشکی شده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز گفت: شما دانشجویان علوم پزشکی که آینده سازان نظام سلامت هستید نگران مسائل شغلی خود نباشید چرا که خدمات سلامت هیچ وقت از روق نمی افتد وهمواره در هر برهه ای از زمان و مکان، هر فردی چه فقیر و چه ثروتمند به خدمات پزشکی نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه همه جوامع و همه انسانها نیازمند خدمات سلامت هستند گفت: دلیلی ندارد نگران موضوع افزایش ظرفیت پزشکی باشید. هرچند می دانم در این رابطه، جو ناامیدی در دل برخی از دانشجویان حکمفرما شده است که باید با برگزاری جلسات جهاد تبیین، این نگرانی ها کاسته شود. در این مسیر مسوولان وزارت بهداشت نیز باید پای صحبتهای شما بنشینند و وزارت بهداشت و شخص وزیر بسته های امیدوارکننده ای به جامعه دانشجویی منتقل کند.