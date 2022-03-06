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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۵۴

پاسخ منابع طبیعی یزد به گزارش مهر؛

صدور سند گاوخونی به نام اصفهان بر اساس مرز سیاسی انجام شده است

صدور سند گاوخونی به نام اصفهان بر اساس مرز سیاسی انجام شده است

یزد- مدیرکل منابع طبیعی استان یزد با اشاره به انتشار خبری مبنی بر صدور سند تالاب گاوخونی به نام اصفهان گفت: این امر بر اساس مرزبندی سیاسی انجام شده است.

محمدرضا آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح خبری که توسط خبرگزاری مهر از قول مدیرکل ثبت اسناد استان اصفهان با عنوان «تالاب گاوخونی به نام اصفهان سند خورد» درج شده است، اظهار داشت: در سالهای گذشته اسناد دفترچه ای اراضی ملی بر اساس آگهی صورت گرفته توسط آن استان صادر می شد که در این میان بعضاً اسنادی خارج از مرز مشترک استانها صادر شده است.

وی ادامه داد: در اجرای ماده ۹ قانون جامع حد نگاری و کاداستر اراضی ملی، هر استان می بایست بر اساس تقسیمات کشوری خود نسبت به اخذ سند تک برگ به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام کند.

آخوندی بیان کرد: بر همین اساس، اسناد تمام استان‌ها بر اساس مرز سیاسی اصلاح شده و بالتبع استان یزد و اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند.

کد مطلب 5439978

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