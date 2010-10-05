تنها 10 درصد تالاب گاوخونی زنده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمدرضا لاهیجان زاده بعد از ظهر سه شنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر و در جمع خبرنگارن افزود: مدتهاست که بدنبال تامین حق آبه گاوخونی برای حیات آن هستیم و بر همین اساس اخیرا تفاهمنامه‌ای با وزارت نیرو انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه قرار شد تا مطالعاتی برای بررسی میزان حق آبه تالاب بررسی و در نهایت حق این تالاب روشن شود.

لاهیجان زاده اظهار داشت: در این عرصه در نهایت مطالعات لازم را دانشگاه صنعتی به طور کامل به انجام رسانید که حق آبه یکساله تالاب گاوخونی در طول یکسال 160 میلیون لیتر است اما در نهایت قرار بر این است تا حداقل در فصل مهاجرت پرندگان این حق آبه به تالاب اختصاص یابد.

وی سهم حق آبه تالاب در این فصل را 60 میلیون متر مکعب دانست و ادامه داد: زمان مهاجرت پرندگان نیز از آبان ماه تا فروردین است.

لاهیجان زاده خاطرنشان کرد: موضوع اختصاص حق آبه تالاب گاوخونی در ایام خشکسالی نیست چرا که حتی در سالهایی که پر آبی نیز وجود داشت حق آبه تالاب به آن اختصاص نمی‌یافت.

مدیرکل سازمان محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: میزان آب موجود در تالاب گاوخونی نیز تنها به دلیل اختصاص آبی است که در سال 88 به کشاورزان شرق اصفهان اختصاص یافت که وارد تالاب شده است.