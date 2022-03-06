به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی پیش از ظهر امروز یکشنبه در سفر به خوزستان وارد آبادان شد و در نخستین برنامه سفر خود از بیمارستان در حال احداث قلب خرمشهر بازدید کرد.

وی در ادامه در برنامه درختکاری که به مناسبت پانزدهم اسفند روز درختکاری در خرمشهر برگزار شده بود، شرکت و یک نهال را غرس کرد.

مرتضوی در حاشیه مراسم نهال کاری در جمع خبرنگاران، در خصوص ایجاد کمربند سبز در نقاط مرزی خوزستان اظهار کرد: دولت در تلاش است با خروج اسناد آمایشی از محیط بانی با توجه به وضعیت آمایش هر منطقه اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به آزادسازی سواحل گفت: بیش از ۹۹ و نیم درصد سواحلی که در اختیار دستگاه‌های مختلف کشور بود آزادسازی شد و و برای آزادسازی سواحل تصرف شده از سوی بخش خصوصی نیز اقدامات جدی از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضائی در حال انجام است.

وی در ادامه از آماده سازی بستر برای احداث ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور خبر داد و تاکید کرد: دولت برای هر سال یک میلیون واحد مسکن برنامه ریزی کرده و بر اساس گزارش‌های ارائه شده توسط وزیر راه و شهرسازی و پیگیری‌ها برای تحقق ساخت چهار میلیون مسکن در طول چهار سال در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، آگاهی از آخرین وضعیت زیرساختی در خوزستان، پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان و بازدید از روند ساخت بخش فوق تخصصی بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان و بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید موسوی خرمشهر و همچنین بررسی آخرین وضعیت تصفیه خانه فاضلاب آبادان از برنامه سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به خوزستان است.