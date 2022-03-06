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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۵۰

در حاشیه مراسم درختکاری صورت گرفت

تاکید مقام معظم رهبری بر حرام بودن سفر به قصد شکار

تاکید مقام معظم رهبری بر حرام بودن سفر به قصد شکار

مقام معظم رهبری در حاشیه مراسم درختکاری امروز بر موضوع حرام بودن سفرهایی که با قصد شکار انجام شود تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی دو اصله نهال میوه کاشتند.

«حفاظت از حیات وحش» مسئله‌ای بود که رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم بی‌توجهی به آن را به ضرر منافع ملی دانستند و گفتند: در اسلام، شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت، غیرمجاز و خلاف است و حتی سفر شکار سفر حرام شمرده شده است، بنابراین باید جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی گرفت و به موضوع حفظ حیات وحش اهتمام داشت.

پیش از این برخی از مراجع تقلید از جمله آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی درباره نماز کسانی که به قصد شکار به سفر می‌روند اعلام کرده بودند: اگر کسی برای لهو و تفریح و خوشگذرانی به شکار می‌رود یا ضوابط را رعایت نمی‌کند، سفر او حرام و نماز را باید کامل بخواند.

پیش از این بسیاری از فعالان محیط زیست در کشور با برگزاری تورهای شکار که توسط برخی از آژانس داران برگزار می‌شود، مخالفت کرده بودند.

کد مطلب 5440118
فاطمه کریمی

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