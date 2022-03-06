جزئیات برگزاری رویدادملی گام دوم همزمان با چهل سالگی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، نشست خبری «رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی» با حضور دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران کل معاونت امروز در سازمان مرکزی برگزار شد.

دکتر دهقانی فیروزآبادی در این نشست با بیان اینکه ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی مصادف است، گفت: اربعین از نظر فرهنگ دینی، اسلامی و ایرانی معنای متفاوتی دارد. چهل سالگی به معنای بلوغ، بالندگی، رشد، بزرگ شدن، مؤثر بودن و تعالی است و امیدواریم دانشگاه آزاد اسلامی در چهلمین سال فعالیت خود خدمات ارزشمندتر، بهتر و تأثیرگذارتر در حوزه آموزش عالی ارائه کند.

وی با اشاره به فرایند تغییر و تحولات دانشگاه ها در کشور اظهار داشت: زمانی دانشگاه ها صرفاً نقش آموزشی داشتند و تنها به ارائه دروس و مباحث آموزشی و درسی بسنده می‌کردند و در ادامه نیز نقش پرورش دهنده و تربیت کننده نیروی پژوهشگر و محقق را عهده دار شدند.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی مولود انقلاب اسلامی است و شالوده و طراحی آن بر مبنای انقلاب اسلامی شکل گرفته است، بنابراین از دانشگاه آزاد اسلامی انتظار داریم در نسل سوم فعالیت خود، بتواند کارآفرین، اشتغال ساز و مفید در جریان اقتصادی کشور باشد.

دانشگاه آزاد عزم خود را برای تبدیل شدن به دانشگاه حل مسأله و کارآفرین جزم کرده است

دکتر دهقانی فیروزآبادی، بزرگترین جبهه دفاع در کشور را «اقتصاد» عنوان کرد و افزود: افرادی که در جبهه اقتصاد کشور برای تولید ثروت و اشتغال تلاش می کنند، پیشقراولان و رزمندگان خط مقدم هستند. اگر بتوانیم نیروی کارآفرین، کارآمد و اشتغال نافع ایجاد کنیم، قطعاً بسیاری از مسائل کشور حل می شود. خیلی از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... وابسته به شرایط اقتصادی و اشتغال جوانان دارد. با توجه به شتاب فراوان کشور در حوزه علم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی عزم خود را برای تبدیل شدن به دانشگاه حل مسأله، کارآفرین و اشتغال آفرین جزم کرده است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در چهلمین سالگرد فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، رویداد ملی گام دوم را خواهیم داشت که در خردادماه سال ۱۴۰۱ به مدت ۷ روز برگزار خواهد شد، گفت: در این رویداد بخشی از فعالیت ۴۰ ساله دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه های مختلف آموزش و پرورش نیروی انسانی، فرهنگ، اقتصاد، علوم پزشکی، علوم مهندسی، علوم انسانی و ... عرضه خواهد شد.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دغدغه اصلی مردم و آموزش عالی کشور، ایجاد اشتغال و آموزش نیروی انسانی برای کارآفرینی است، برنامه رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با سه شعار اصلی طراحی شده است. در این برنامه هزار مورد از بهترین زیرساخت های پژوهش و فناوری دانشگاه شامل آزمایشگاه ها، کارگاه ها و امکانات علاوه بر گروه ها و هسته های پژوهشی حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: همچنین هزار تا از فعالان و شرکت های فعال در حوزه فناوری، علوم انسانی، علوم مهندسی، علوم پزشکی و صنایع خلاق و هزار مورد از کسب و کارهای نوپا و ایده هایی که کاملاً بر مبنای نیازهای بوم هر منطقه ایجاد شده، حضور خواهند داشت.

سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد یکی از کاملترین سندهای عملیاتی و اجرایی بالادستی است

دکتر دهقانی فیروزآبادی به تدوین سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: این سند یکی از کاملترین سندهای عملیاتی و اجرایی بالادستی است که در کشور تدوین شده است. سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، سند بسیار کاملی است که تا مرحله اقدام و عمل پیش رفته است. در این سند سنجه های اندازه گیری تعیین شده و دانشگاه آزاد اسلامی با تدوین این سند، برنامه تحول خود را خیلی جدی آغاز کرده است.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن ۴۰ درصد آموزش عالی کشور می تواند نقش تأثیرگذاری در این حوزه داشته باشد و بالغ بر ۷۰ درصد دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در صنایع مختلف کشور مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل داشتن اقلیم گسترده ملی و گستردگی واحدهای دانشگاهی، یکی از ثروتمندترین دانشگاه های دنیا در حوزه تجهیزات و زیرساخت‌های آزمایشگاهی، فناوری و کارگاهی است، گفت: تجهیزاتی در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد که نظیرش در داخل و حتی کشورهای منطقه به سختی پیدا می شود. این ثروت ملی در رویداد ملی گام دوم برای جذب علاقه مندان به همکاری عرضه می شود. شرکت هایی که در دانشگاه آزاد اسلامی هستند، در حوزه های متعددی فعالیت می کنند.

کسب و کارهای نوپا دانشگاه آزاد اسلامی عملیاتی و واقعی هستند

دکتر دهقانی فیروزآبادی با تأکید بر اینکه کسب و کارهای نوپا دانشگاه آزاد اسلامی چون برآمده از نیازهای منطقه ای هستند، عموماً عملیاتی و واقعی هستند، افزود: در رویداد ملی گام دوم صنایع، شرکت ها و مجموعه های فناور و خلاق در ۹ حوزه تخصصی توانمندی ها، محصولات و قابلیت های خود را در حل مسائل کشور ارائه خواهند کرد.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص اهداف رویداد ملی گام دوم دانشگاه اظهار داشت: نظام مند کردن ساختارهای علم و فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از اهداف این رویداد است. به دنبال هویت دادن رسمی به همه محتواهای علم و فناوری هستیم. تاکنون ۵۴۴ رویداد ایده آرا و رویدادهای چالش فناوری در کل کشور برگزار شده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی این است توان ملی این دانشگاه به مجموعه‌های فناور، شرکت های بزرگ، صاحبان صنایع، سرمایه گذاران، بانک ها، صندوق ها، مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها ارائه شود، در واقع بهم رسانی بین دانشگاه آزاد اسلامی و مردم و کسب و کارها صورت گیرد.

تجهیزاتی دانشگاه آزاد؛ در اختیار صنعت، کسب و کار و تولید کشور است

دهقانی فیروزآبادی با تأکید بر اینکه تجهیزاتی که در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد در اختیار صنعت، کسب و کار و تولید کشور است، گفت: از تمام شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق های پژوهش و شکوفایی، بانک ها و تمام دانشگاه های دولتی و غیردولتی با توجه به زیرساخت های مشارکتی که در دانشگاه آزاد اسلامی برای همکاری در زمینه آزمایشگا ها و کارگاه ها و ... ایجاد شده، برای حضور در برنامه رویداد ملی گام دانشگاه آزاد اسلامی و تعریف همکاری های جدید دعوت می کنم.

وی شناساندن دانشگاه آزاد اسلامی به خود دانشگاهیان این دانشگاه را از اهداف دیگر رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی دانست و افزود: متأسفانه در بعضی از موارد از توان برخی از استان های دانشگاه آزاد اسلامی خبر نداریم که با برگزاری این رویداد به شناختی از توان این دانشگاه در واحدها و استان‌های کشور دست پیدا می‌کنیم.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: بعد از برگزاری رویداد ملی گام دوم، دستاوردها، تفاهم نامه‌ها، توافق نامه‌ها، شرکت‌ها و ... را پیگیری خواهیم کرد.

دکتر دهقانی فیروزآبادی همچنین به برگزاری جشنواره فرهیختگان اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۵۶۷ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است. تیم های متعدد در بخش های ۲۷ گانه در قالب کمیته های ۳۵ نفر داوری کردند و برگزیدگان ویژه این جشنواره در برنامه رویداد ملی گام دوم تقدیر خواهند شد.

وی بهم‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی با مجموعه های بیرونی و انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری را از دیگر اهداف رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد و افزود: امتیازات ویژه ای برای اعضای هیأت علمی، استادان و دانشجویان که در حوزه فناوری و نوآوری فعالانه عمل کردند، در نظر گرفته ایم.

دانشگاه آزاد به دنبال ایجاد زیرساخت و برنامه ریزی برای اشتغال جوانان است

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی نخستین دانشگاهی است که پایان نامه های محصول محور تعریف می کند و عموم پایان نامه های تولیدی این دانشگاه کاربردی است که نتایج حاصل از آن در چند سال آینده استخراج می شود.

دکتر دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال ایجاد زیرساخت و برنامه ریزی برای اشتغال جوانان است، تأکید کرد: امیدواریم دانشگاه آزاد اسلامی در چشم انداز ۵ ساله خود تحول جدی ببیند و انتخاب اول مردم و دانشجویان برای ادامه تحصیل باشد.