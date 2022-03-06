تصویب اعطای ۷۰میلیارد تومان تسهیلات برای متقاضیان گلخانه در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه استان که روز یکشنبه برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت امام حسین (ع)، افزود: امید است که این نشست‌ها و هم افزایی ها تداوم و استمرار داشته باشد.

وی ادامه داد: اکنون که سران قوا در کشور بیش از همیشه برای کسی رضایتمندی و ارتقا معیشت مردم متحد و منسجم هستند باید در استان نیز از این امر برای رشد و توسعه استان بهره برداری کنیم.

عبداللهی گفت: در حدود بیش از ۳ ماه مسئولیتم در استان البرز به عنوان استاندار با تلاش بی وقفه و شبانه روزی درصدد سرعت بخشی به مسیر توسعه استان بوده ام و این روند با قدرت ادامه دارد.

وی افزود: اقدامات قابل توجهی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، عمرانی و توسعه منابع استان رقم خورده و برای ارتقا زیرساخت‌های البرز با جدیت وارد میدان شده ایم که اهم آن افزایش اعتماد مردم در خصوص حل مشکلات، توسط دولت است.

استاندار البرز گفت: احساس عدالت در بین مردم احیا شده و اراده‌ای برای فساد ستیزی شکل گرفته که مردم را امیدوار و خوشنود کرده است.

وی افزود: درصدد هستیم که سامانه طراحی کنیم تا مردم روند امور خود در دستگاه‌های مختلف را به صورت مرحله به مرحله پیگیری کنند.

عبداللهی گفت: برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیر مجاز و ایجاد امکانات و زیرساخت‌های لازم برای مسکن‌های مهر استان به صورت میدانی وارد عمل شده ایم و در این رابطه برنامه ریزی و پیگیری جدی وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت اتحاد و همدلی در استان، افزود: از زمان حضورم در البرز تاکنون ۳۰۲ جلسه با عناوین مختلف داشته ام و هزار و ۸۰۰ مصوبه به دستگاه‌های استان ابلاغ شده است.

استاندار البرز گفت: در این مدت با بیش از ۳ هزار تن از مردم البرز تحت عنوان گروه‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی، جهادی، پژوهشی، خانواده‌های شهیدان و ایثارگران و… از نزدیک دیدار و گفتگو داشته ام و برای حل موضوعات آنها دستور لازم را با توجه به اقتضائات قانونی صادر کرده ام.

وی با بیان اینکه ۷۰ کارگروه در استان وجود دارد که بسیاری از آنها غیر فعال بودند، افزود: عدم فعالیت این کارگروه‌ها موجب انباشت پرونده‌ها و نارضایتی مردم شده بود که اکنون فعالیت آنها احیا شده و به سرعت در حال پیشرفت است.

عبداللهی با اشاره به اینکه برای پیگیری موضوعات مهم استان در این مدت ۵۷ مکاتبه با مسئولان ملی داشتم، گفت: ارائه طرح ویژه برای ساخت مدارس، بیمارستان‌ها، ساماندهی معتادان متجاهر و راه اندازی قرارگاه اجتماعی و قرارگاه بانوان استان از جمله این موارد بود.

وی به برنامه‌های اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: نرخ بیکاری استان ۱۱.۴ درصد بوده که اکنون به ۸.۳ درصد رسیده که درصدد هستیم این رقم را به ۷ درصد برسانیم.

استاندار البرز گفت: البرز با پرداخت ۶۸۸ میلیارد تومان تسهیلات به ۵۱ واحد تولیدی و صنعتی در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رتبه اول کشور را در این بخش دارد.

وی افزود: برای احیای ۱۲۸ واحد تولیدی غیرفعال در استان نیز وارد عمل شده ایم همچنین در این مدت برای ۳۷۶ واحد تولیدی و ۱۲۳ واحد صنعتی در البرز مجوز صادر شده است.

عبداللهی گفت: اعطای ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات برای متقاضیان احداث گلخانه نیز مصوب شده و سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی نیز در حوزه نوآوری محقق شده است.

وی افزود: بدنبال راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در استان هستیم تا از این طریق متقاضیان بتوانند با سهولت بیشتری نسبت به اخذ مجوزها اقدام کنند.

استاندار البرز گفت: بسیاری از مسائل و موضوعات استان را از نزدیک مورد بررسی قرار داده ام که تأمین زیرساخت‌هایی همچون آب، تصفیه خانه، بهداشتی و درمانی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و… بویژه در مسکن‌های مهر استان از اهم آنها محسوب می‌شود.

وی افزود: بر این باور هستم که اجرای طرح ملی مسکن در البرز نیز باید با بهترین مصالح ساختمانی صورت گیرد.

در این نشست، ائمه جمعه استان موضوعات و دغدغه‌های خود را با عبداللهی استاندار البرز و سردار محمدیان فرمانده انتظامی استان در میان گذاشتند.