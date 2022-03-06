پیشرفت ۷۵ درصدی احداث مرکز توانبخشی جانبازان و ایثارگران قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن هنرمند در مصاحبه مطبوعاتی ضمن بیان برنامه‌های روز جانباز و بزرگداشت شهدا اظهار داشت: روز جانباز را به تمامی جانبازان کشور، به ویژه ۱۲ هزار جانباز سرافراز استان قم تبریک گفته و همچنین ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا و تأسیس بنیاد شهید را گرامی می‌داریم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در پاسخ به این که «چرا رسیدگی به شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی نسبت به شهدای مدافع حرم کمتر است»، بیان داشت: ما در رسیدگی به شهدا و جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم فرقی قائل نیستیم.

حجت الاسلام هنرمند عنوان کرد: اگر فردی به بنیاد آمده بیاید و بگوید من جانباز هستم باید محرز شود و این با تاییدیه و معرفی یگان مربوطه از سوی آن جانباز امکان دارد.

وی افزود: اگر یگان مربوطه، شهادت و یا جانبازی فردی را از شهدای مدافع حرم ایرانی و یا غیر ایرانی را تأیید کند، ما برای او پرونده تشکیل داده و همانند تمامی شهدا و جانبازان بنیاد شهید، خدمات خود را ارائه می‌دهیم.

حجت الاسلام هنرمند درخصوص وضعیت درمان و بیمه جانبازان ابراز کرد: جانبازان ما بالای ۵۰ سال سن دارند و ما باید طوری رفتار کنیم که جز درد جانبازی، درد دیگری را تحمل نکند. سعی بر این بوده اگر پزشکی اصرار بر مصرف داروی خارجی بر جانبازی دارد همان تأمین شود.

وی افزود: در خصوص هزینه درمان، مقداری را بیمه پایه و مابقی را بیمه تکمیلی تقبل می‌کند و تاکنون بدهی‌ها پرداخت شده که بار دیگر نیز پیگیر پرداختی‌ها خواهم بود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در پاسخ به این که سال جاری از چه تعداد خانواده جانباز سرکشی شده عنوان کرد: شخصاً بعدازظهرها از یک تا سه خانواده جانباز را روزانه سرکشی و احوالپرسی می‌کنم علاوه براین همکارانم تاکنون ۱۲ هزار سرکشی داشته اند و گاهی نیز با مسئولین استانی به دیدار جانبازان رفته ایم.

حجت الاسلام هنرمند در پاسخ به چگونگی بروزرسانی پرونده‌های جانبازان و عوارض بیماری آن‌ها و سردرگمی عده‌ای در این باره اظهار کرد: هر کسی بیاید و بگوید جانباز است با روی باز از او استقبال کردیم و مسائل مورد نیاز او را پیگیر و رسیدگی می‌کنیم و این فقط با ارائه تاییدیه از سوی یگان مربوطه امکان دارد.

وی ادامه داد: زمانی که بنیاد شهید آمدم حدود ۸۰۰ پرونده پشت درب احراز بود و امروز هیچ پرونده‌ای نداریم که رسیدگی نشده باشد و تقریباً ماهی یکبار با کمیسیون پزشکی هماهنگی می‌شود و تعیین درصد جانبازی، ازکارافتادگی و یا نیاز به پرستار جانبازان بررسی می‌شود.

وی افزود: همواره ایثارگران را تکریم کرده و دلسوزانه و کریمانه و با روی باز در بنیاد شهید با آنان رفتار کرده ام.

۹۲ گلزار شهدا در کل استان قم وجود دارد

حجت الاسلام هنرمند درخصوص ساماندهی گلزارهای شهدای استان قم ابراز کرد: ۹۲ گلزارشهدا در کل استان قم وجود دارد که ساماندهی ۲۳ مورد از آن‌ها باقی مانده که مبلغ چشم گیری برای این کار اختصاص یافته که بعد از تعطیلات عید نوروز سال آینده ساماندهی آن شروع می‌شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم بیان کرد: نگهداری از گلزار شهدای روستاهای استان قم بر عهده دهیاری‌ها است و بودجه آن را نیز دارند.

وی ابراز داشت: برای گلزار شهدای شیخان و علی بن جعفر (ع) طرحی ارائه داده ایم که اگر محدودیت‌ها اجازه بدهد این دو گلزار شهدا به گونه‌ای بهتر ساماندهی می‌شود.

پیشرفت ۷۵ درصدی احداث مرکز توانبخشی و نگهداری جانبازان و ایثارگران قم

حجت الاسلام هنرمند بیان کرد: مرکز توانبخشی و نگهداری جانبازان و ایثارگران قم در حال احداث است و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که اگر محوطه را در نظر نگیریم، ۹۲ درصد پیشرفت دارد که تا ماه آینده به بهره برداری کامل می‌رسد و برای تکمیل این مرکز ۲۵ میلیارد اعتبار نیاز است که ۱۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم ابراز کرد: ۷ میلیارد تومان نیز برای ساماندهی گلزار شهدا اختصاص دادند که چهار میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

وی در خصوص نبود آسایشگاه برای جانبازان قطع نخاعی و اعصاب و روان در قم افزود: ما ۴۸ جانباز قطع نخاعی در استان قم داریم و در همان مرکز توانبخشی، محلی برای نگهداری از این جانبازان در نظر گرفته شده است اگرچه بنده زمینی اختصاصی برای این عزیزان در نظر داشتم که آسایشگاه ساخته شود ولی انجمن جانبازان نخاعی مایل بودند در مرکز توانبخشی مکانی برای این جانبازان اختصاص یابد.

حجت الاسلام هنرمند با اشاره به نیاز مسکن جانبازان ابراز کرد: عده‌ای از جانبازان مستأجر هستند و ساخت مسکن برای این جانبازان، به دلیل آماده نبودن واگذاری زمین به تعویق افتاد که به زودی احداث خواهد شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در خصوص مناسب سازی خانه و خودروی جانبازان گفت: بودجه‌ای برای این کار پیش بینی شده که سال آینده آغاز و ساماندهی می‌شود و درسال جاری نیز، نوسان قیمت‌ها آغاز این کار را با مشکل مواجه کرده است.